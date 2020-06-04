В Epic Games Store раздают кулинарную аркаду Overcooked

Получить игру бесплатно можно будет до 11 июня.

Сегодня в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача игры Overcooked. Акция продлится до 11 июня.

Трейлер Overcooked

О чем Overcooked

Overcooked – это аркадный симулятор, в котором главная задача игрока – вовремя готовить блюда, чтобы клиенты не покидали ресторан. В игре множество сложных испытаний и разнообразных арен – еду готовить придется на движущихся грузовиках, ледяных полях и даже пиратских кораблях. Здесь можно играть как одному, так и в кооперативе на четырех человек.

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Overcooked вышла в 2016 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В 2017 году ее релиз состоялся на Ninendo Switch. На агрегаторе рецензий Metacritic ПК-версия игры получила 81 балл от критиков и 7,8 балла от пользователей.

Получить игру бесплатно можно здесь.

Напомним, в другом онлайн-магазине, PS Store, стартовала масштабная ежегодная распродажа "Время играть". Большие скидки получили Sekiro, God of War, Red Dead Redemption 2 и еще более сотни игровых хитов. Акция продлится до 18 июня.

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