В Steam начался летний фестиваль игр

Пользователи могут сыграть бесплатно в Grounded, Iron Harvest, Stronghold, Heavy Rain и десятки других проектов.

В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовал ежегодный летний фестиваль, в рамках которого пользователи могут бесплатно попробовать десятки новых игр, а также тех, что готовятся к релизу. Мероприятие продлится до 22 июня.

УНИАН выбрал самые интересные проекты, которые получили демоверсии:

Desperados III

Grounded

Iron Harvest

Stronghold: Warlords

Destroy All Humans!

Heavy Rain

Ghostrunner

The Survivalists

Spiritfarer

С полным списком проектов, получивших демоверсии на фестивале можно ознакомиться здесь.

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Кроме того, в рамках фестиваля пользователи могут смотреть интервью с разработчиками и трансляции игр. Ознакомиться с расписанием прямых эфиров можно на странице фестиваля в Steam.

Напомним, в другом цифровом магазине, GOG, стартовала раздача третьей части «Ведьмака». Получить бесплатную копию The Witcher 3: Wild Hunt для GOG могут те, кто уже приобрел игру на PlayStation 4, Xbox One или ПК. Те, у кого уже есть эта игра в GOG, получат бесплатную копию третьего «Ведьмака», которую можно подарить. Акция продлится до 23 июня.

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