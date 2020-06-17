В Steam начался летний фестиваль игр
В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовал ежегодный летний фестиваль, в рамках которого пользователи могут бесплатно попробовать десятки новых игр, а также тех, что готовятся к релизу. Мероприятие продлится до 22 июня.
УНИАН выбрал самые интересные проекты, которые получили демоверсии:
- Desperados III
- Grounded
- Iron Harvest
- Stronghold: Warlords
- Destroy All Humans!
- Heavy Rain
- Ghostrunner
- The Survivalists
- Spiritfarer
С полным списком проектов, получивших демоверсии на фестивале можно ознакомиться здесь.
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Кроме того, в рамках фестиваля пользователи могут смотреть интервью с разработчиками и трансляции игр. Ознакомиться с расписанием прямых эфиров можно на странице фестиваля в Steam.
Напомним, в другом цифровом магазине, GOG, стартовала раздача третьей части «Ведьмака». Получить бесплатную копию The Witcher 3: Wild Hunt для GOG могут те, кто уже приобрел игру на PlayStation 4, Xbox One или ПК. Те, у кого уже есть эта игра в GOG, получат бесплатную копию третьего «Ведьмака», которую можно подарить. Акция продлится до 23 июня.