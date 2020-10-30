Один из лучших хорроров, Alien: Isolation, получил скидку к Хэллоуину / фото SEGA
На площадке цифровой дистрибуции Steam стартовала масштабная распродажа, приуроченная к Хэллоуину. В акцию попали сотни проектов, включая такие хиты, как Half-Life: Alyx и ремейк Resident Evil 2. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
Самые интересные предложения:
- Amnesia: The Dark Descent – 27 грн (скидка 90%)
- Left 4 Dead 2 – 33 грн (скидка 80%)
- Metro: Last Light Redux – 55 грн (скидка 80%)
- Little Nightmares – 54 грн (скидка 80%)
- Alien: Isolation – 119 грн (скидка 75%)
- Darkest Dungeon – 41 грн (скидка 75%)
- Call of Cthulhu – 131 грн (скидка 70%)
- Resident Evil 7 Biohazard – 247 грн (скидка 67%)
- Frostpunk – 128 грн (скидка 66%)
- Dying Light – 159 грн (скидка 66%)
- Resident Evil 2 – 479 грн (скидка 60%)
- Plague Inc: Evolved – 91 грн (скидка 60%)
- Dead Space 3 – 279 грн (скидка 60%)
- The Forest – 125 грн (скидка 55%)
- DOOM Eternal – 400 грн (скидка 50%)
- Beyond: Two Souls – 161 грн (скидка 50%)
- Hunt: Showdown – 295 грн (скидка 50%)
- Resident Evil 3 – 749 грн (скидка 50%)
- The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – 329 грн (скидка 34%)
- Subnautica – 230 грн (скидка 30%)
- Control (Ultimate Edition) – 472 грн (скидка 30%)
- Death Strainding – 1259 грн (скидка 30%)
- Half-Life: Alyx – 524 грн (скидка 25%)
- Devil May Cry 5 – 639 грн (скидка 20%)
С полным списком игр можно ознакомиться на специальной странице в Steam. Акция продлится до 2 ноября.
Напомним, в другом цифровом магазине, Epic Games Store, игроки могут забрать бесплатно хоррор Blair Witch и обновленную версию приключенческого экшена Ghostbusters: The Video Game.