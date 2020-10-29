Раздача продлится до 5 ноября.

На цифровой площадке Epic Games Store началась новая раздача игр. До 5 ноября любой желающий может получить бесплатно психологический хоррор Blair Witch и ремастер приключенческого экшена Ghostbusters: The Video Game.

Трейлер Blair Witch

Действия Blair Witch разворачиваются в 1996 году в штате Мэриленд. В лесу Блэк-Хиллз пропадает маленький мальчик. Главный герой, бывший коп, присоединяется к поискам. Но вскоре расследование превращается в кошмар и полицейскому приходится столкнуться с темными силами.

Забрать Blair Witch можно на странице игры в Epic Games Store.

Трейлер Ghostbusters: The Video Game Remastered

Сюжет игры написан Дэном Эйкройдом и Гарольдом Рэмисом, авторами культового фильма "Охотники за приведениями". Главными героями Ghostbusters стали герои одноименной ленты. А озвучили их тех же актеры – Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Гарольд Рэмис и Эрни Хадсон. По сюжету игрокам придется спасать жителей Нью-Йорка от призраков.

Получить Ghostbusters: The Video Game Remastered бесплатно можно на странице игры в EGS.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов