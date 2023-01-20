В сервисе Steam продолжается череда масштабных распродаж. Недавно в магазине закончились зимние скидки в честь Нового года, а сейчас стартовала новая серия акций. Все они посвящены Лунному Новому году.
Распродажи в подавляющем большинстве случаев продлятся до 2 февраля, хотя отдельные скидки действуют лишь несколько дней. В рамках акций представлены игры от множества известных компаний — Electronic Arts, Rockstar Games, Bandai Namco, Capcom и других. Именно поэтому подешевели как хиты, так и отдельные новинки. Сюда относятся Red Dead Redemption 2, It Takes Two, A Plague Tale: Requiem, Resident Evil Village и еще десятки достойных проектов.
Лучшие предложения на распродажах в Steam
- Grand Theft Auto V — 314 гривен;
- Cyberpunk 2077 — 449 гривен;
- Forza Horizon 5 — 779 гривен;
- Persona 5 Royal — 1259 гривен;
- Horizon Zero Dawn Complete Edition — 329 гривен;
- Red Dead Redemption 2 — 296 гривен;
- It Takes Two — 369 гривен;
- A Plague Tale: Requiem — 594 гривны;
- Battlefield V — 129 гривен;
- Kena: Bridge of Spirits — 239 гривен;
- Devil May Cry 5 — 247 гривен;
- Need for Speed Unbound — 849 гривен;
- Monster Hunter: World — 499 гривен;
- Total War: Three Kingdoms — 322 гривны;
- Disco Elysium — The Final Cut — 119 гривен;
- Battlefield 2042 — 494 гривны;
- Yakuza: Like a Dragon — 279 гривен;
- Tales of Arise — 359 гривен;
- Mass Effect Legendary Edition — 374 гривны;
- Kingdom Come: Deliverance — 94 гривны;
- Death Stranding Director's Cut — 719 гривен.