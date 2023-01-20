В сервисе Steam продолжается череда масштабных распродаж. Недавно в магазине закончились зимние скидки в честь Нового года, а сейчас стартовала новая серия акций. Все они посвящены Лунному Новому году.

Распродажи в подавляющем большинстве случаев продлятся до 2 февраля, хотя отдельные скидки действуют лишь несколько дней. В рамках акций представлены игры от множества известных компаний — Electronic Arts, Rockstar Games, Bandai Namco, Capcom и других. Именно поэтому подешевели как хиты, так и отдельные новинки. Сюда относятся Red Dead Redemption 2, It Takes Two, A Plague Tale: Requiem, Resident Evil Village и еще десятки достойных проектов.

Лучшие предложения на распродажах в Steam

  • Grand Theft Auto V — 314 гривен;
  • Cyberpunk 2077 — 449 гривен;
  • Forza Horizon 5 — 779 гривен;
  • Persona 5 Royal — 1259 гривен;
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition — 329 гривен;
  • Red Dead Redemption 2 — 296 гривен;
  • It Takes Two — 369 гривен;
  • A Plague Tale: Requiem — 594 гривны;
  • Battlefield V — 129 гривен;
  • Kena: Bridge of Spirits — 239 гривен;
  • Devil May Cry 5 — 247 гривен;
  • Need for Speed Unbound — 849 гривен;
  • Monster Hunter: World — 499 гривен;
  • Total War: Three Kingdoms — 322 гривны;
  • Disco Elysium — The Final Cut — 119 гривен;
  • Battlefield 2042 — 494 гривны;
  • Yakuza: Like a Dragon — 279 гривен;
  • Tales of Arise — 359 гривен;
  • Mass Effect Legendary Edition — 374 гривны;
  • Kingdom Come: Deliverance — 94 гривны;
  • Death Stranding Director's Cut — 719 гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: