Подешевели игры многих известных издательств.

В сервисе Steam продолжается череда масштабных распродаж. Недавно в магазине закончились зимние скидки в честь Нового года, а сейчас стартовала новая серия акций. Все они посвящены Лунному Новому году.

Распродажи в подавляющем большинстве случаев продлятся до 2 февраля, хотя отдельные скидки действуют лишь несколько дней. В рамках акций представлены игры от множества известных компаний — Electronic Arts, Rockstar Games, Bandai Namco, Capcom и других. Именно поэтому подешевели как хиты, так и отдельные новинки. Сюда относятся Red Dead Redemption 2, It Takes Two, A Plague Tale: Requiem, Resident Evil Village и еще десятки достойных проектов.

Лучшие предложения на распродажах в Steam

Grand Theft Auto V — 314 гривен;

Cyberpunk 2077 — 449 гривен;

Forza Horizon 5 — 779 гривен;

Persona 5 Royal — 1259 гривен;

Horizon Zero Dawn Complete Edition — 329 гривен;

Red Dead Redemption 2 — 296 гривен;

It Takes Two — 369 гривен;

A Plague Tale: Requiem — 594 гривны;

Battlefield V — 129 гривен;

Kena: Bridge of Spirits — 239 гривен;

Devil May Cry 5 — 247 гривен;

Need for Speed Unbound — 849 гривен;

Monster Hunter: World — 499 гривен;

Total War: Three Kingdoms — 322 гривны;

Disco Elysium — The Final Cut — 119 гривен;

Battlefield 2042 — 494 гривны;

Yakuza: Like a Dragon — 279 гривен;

Tales of Arise — 359 гривен;

Mass Effect Legendary Edition — 374 гривны;

Kingdom Come: Deliverance — 94 гривны;

Death Stranding Director's Cut — 719 гривен.

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