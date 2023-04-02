Результаты последнего опроса показывают, что самой популярной видеокартой среди игроков является RTX 3060. Ей удалось свергнуть, казалось бы "вечного" лидера в лице GTX 1060.

Каждый месяц компания Valve проводит опрос, чтобы собрать информацию о конфигурациях ПК пользователей Steam. Эти данные помогают разработчикам оптимизировать свои игры.

Пожалуй, наибольший интерес вызывает рейтинг самых популярных видеокарт пользователей Steam, а точнее тот факт, что нынешнего лидера, которым была GeForce GTX 1060, свергнул RTX 3060 – она установлена в 10,44% систем. К зеленой команде в тройке лучших исполнителей присоединилась RTX 2060.

Также примечательно, что видеоускорители Nvidia занимают все 20 строчек в топ-20 самых распространенных видеокарт. Доля видеокарт AMD по-прежнему не очень высокая – 14,93% против 75,82% у Nvidia.

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Что касается процессоров, то в 2023 году доминируют шестиядерные модели от Intel с частотой 2,7-2,99 ГГц. Говоря об оперативной памяти, "золотой серединой" считается 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система как правило к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют 64% игроков Steam. Тогда как наличием 4К монитора может похвастаться меньше 2% пользователей.

Отмечается, что в марте произошел "бум" популярности Windows 10, который оказался куда выше роста установок Windows 11. Всему причиной Microsoft, которая в январе официально прекратила поддержку Windows 7 и 8.1.

Это привело к тому, что все больше игроков обновили свои устройства до Windows 10, в результате чего ее доля в Steam выросла с 64,68% в феврале до 75,65% в марте. В то же время доля Windows 11 сократилась на 7,92% и теперь составляет 22,92%.

Напомним, с 1 января 2024 года Steam перестанет работать на Windows 7 и 8. Valve объяснила решение тем, что некоторые функции сервиса завязаны на Google Chrome, а его поддержка на старых версиях Windows прекратилась. Поэтому Steam сможет нормально запускаться только на Windows 10 и 11.

А меж тем аналитики прогнозируют обвал цен на SSD-накопители. Речь идет о снижении на 5-10%. При этом отмечается что по итогам первых трех месяцев 2023 года твердотельные накопители для ПК уже успели подешеветь в среднем на 13-18%.

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