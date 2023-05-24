Это 27-дюймовое решение с экраном 2K и скоростью отклика 1 мс, а стоит дешевле 200 долларов.

Компания Xiaomi вывела на рынок под брендом Redmi один из лучших игровых мониторов по соотношению "цена-качество". Новинка обновляется с частотой 165 Гц и поддерживает технологии DC Dimming, Nvidia G-Sync и AMD FreeSync.

Диагональ панели Redmi G27Q составляет 27 дюйма. Это IPS-матрица с разрешением 2K и скоростью отклика 1 мс, сообщает портал Gizmochina.

Характеристики матрицы отвечают требованиям стандарта DisplayHDR400 и способны отображать 16,7 миллиона цветов. Панель обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB и 95% цветового пространства DCI-P3.

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Есть у новинки и режим с пониженным излучением синего света, что уменьшает нагрузку на глаза при длительном использовании. Для подключения к ПК есть HDMI, DP1.4 и USB-C – через последний может передаваться не только видеосигнал, но и 65 Вт мощности для питания подключенного ноутбука.

Redmi G27Q доступен для покупки в Китае по цене 1400 юаней (~7000 грн). О появлении новинки за пределами КНР не сообщается, но вскоре ее наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

Ранее Lenovo представила монитор-"гигант" для геймеров с 45-дюймовым экраном. Дисплей типа VA имеет соотношение сторон 32:9 при разрешении 5120×1440 пикселей – на вид будто бы два 24-дюймовых монитора с QHD-разрешением поставлены рядом.

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