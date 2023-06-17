Ширли Карри не удастся встретить в качестве NPC на космических просторах.

Ширли Карри — это 87-летняя женщина, прославившаяся своими прямыми трансляциями с приключениями в The Elder Scrolls V: Skyrim. В сообществе фанатов игры она даже получила добродушное прозвище "Skyrim-бабушка". Bethesda Game Studios знает о популярности пожилой стримерши и в 2019 году оцифровала ее внешность для добавления в TES VI. А вот в Starfield Карри не появится. Более того, бабушка даже не собирается проходить грядущую экшен-RPG, так как сердится на разработчиков.

Об этом стало известно из комментариев под одним из недавних видео стримерши. В ответах на вопросы пользователей Карри развеяла слухи о своем появлении в качестве неигрового персонажа в Starfield. "Skyrim-бабушка" заявила: "Они [разработчики] никогда не обращались ко мне с предложением поучаствовать в ней, так что я не участвую".

Стримерша также не собирается проходить космическую экшен-RPG от Bethesda. Карри написала на этот счет: "Жду ли я Starfield? Нет! И вообще, я слишком зла на них за то, что они так тянут с TES VI".

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Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S 6 сентября 2023 года.

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