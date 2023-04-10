Пользователи смогут вдоволь нагуляться по Корусанту.

В трейлере Star Wars Jedi: Survivor, который Respawn Entertainment и Electronic Arts выпустили в прошлом месяце, пользователи заметили кадры с Корусанта. Однако по ролику было непонятно, какая роль уделена знаковой планете в игре. Пользователи гадали, удастся ли ее полноценно исследовать, или же придется довольствовать небольшим сюжетным эпизодом. И только сейчас Respawn приоткрыла завесу тайны.

Руководитель разработки Star Wars Jedi: Survivor Стиг Асмуссен в рамках Star Wars Celebration подтвердил, что Корусант полноценно реализован в игре. То есть пользователи смогут исследовать этот мегаполис планетарных масштабов — находить интересные места и секреты, сражаться с врагами и решать головоломки.

Во время интервью директор сначала высказался о дизайне мира в предыдущей части серии — Star Wars Jedi: Fallen Order. Локации в ней были линейными, за исключением вертикальности в отдельных местах. Затем Асмуссен указал на Кобо в качестве примера более открытых и обширных локаций в сиквеле. И в этот момент руководитель упомянул о Корусанте, хоть и не предоставил подробностей.

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"Мы продвигаем наш подход к метроидвании на шаг дальше. Если говорить о другой планете, то у нас будет еще и Корускант. Думаю, об этом было много спекуляций, и я просто подтверждаю это здесь", — заявил Асмуссен.

Star Wars Jedi: Survivor — основные подробности

События второй части франшизы разворачиваются спустя пять лет после истории Fallen Order. Кэл Кестис превратился из падавана в полноценного джедая, который пытается выживать и противостоять Империи на краю Галактики.

Боевая система в игре отсылает к Sekiro: Shadows Die Twice. Есть разные типы ударов, комбинации и парирование, которое позволяет вывести врага из равновесия и совершить критическую атаку.

Мир в проекте построен по принципам метроидвании. Пользователи смогут возвращаться в уже посещенные места, чтобы с помощью новых навыков пробираться в ранее недоступные области.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 17 марта на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

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