В ролике чередуются сюжетные и геймплейные сцены.

До релиза Star Wars Jedi: Survivor осталось менее трех недель, поэтому Respawn Entertainment и Electronic Arts выпустили трейлер в честь близкого запуска. В ролике показали сюжетные и геймплейные сцены, которые чередуются с постановочными моментами.

На видео сначала идет нарезка сцен, где главный герой Кэл Кестис сражается со штурмовиками, общается с персонажами, исследует планету и отчитывается своего напарника — дроида BD-1. Последний решил просканировать огромное животное и упал с высоты. А во время беседы с Цере Джандой женщина заявила: "Вес Галактики лежит на твоих плечах".

Ближе к середине в ролике появляются новые союзники протагониста и демонстрируется зрелищная постановочная сцена. Кестис во время погони на мотоцикле сбросил штурмовика и Силой перекинул через имперский корабль.

А ближе к концу трейлера показываются битвы с разными врагами. Сюда относятся разные звери, AT-ST, дроиды и могучий боец, который, судя по предыдущим трейлерам, будет охотиться на протагониста. В стычках участвуют и напарники Кэла — девушка со способностями Силы и ранее представленный Боди Акуна.

Star Wars Jedi: Survivor — основные подробности

События второй части франшизы разворачиваются спустя пять лет после истории Fallen Order. Кэл Кестис превратился из падавана в полноценного джедая, который пытается выживать и противостоять Империи на краю Галактики.

Боевая система в игре отсылает к Sekiro: Shadows Die Twice. Есть разные типы ударов, комбинации и парирование, которое позволяет вывести врага из равновесия и совершить критическую атаку.

Мир в проекте построен по принципам метроидвании. Пользователи смогут возвращаться в уже посещенные места, чтобы с помощью новых навыков пробираться в ранее недоступные области.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 17 марта на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

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