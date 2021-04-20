Компания прислушалась к фанатам и продолжит поддержку PS Store на старых устройствах.

Sony не будет прекращать поддержку PlayStation 3 и PS Vita, и оставит возможность приобретать игры в цифровых магазинах на этих консолях.

Об этом президент и исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил в блоге PlayStation.

"Мы заметили, что многие из вас хотели бы продолжать покупать классические игры для PS3 и PS Vita в ближайшем будущем, поэтому я рад, что мы смогли найти решение, которое позволит нам продолжить поддержку функций покупки", – Джим Райан.

О своем решении закрыть доступ в цифровые магазины на старых консолях PlayStation 3 и PS Vita, компания сообщила в прошлом месяце. Это означало, что пользователи данных устройств лишились бы возможности приобретать игры в PS Store.

В Sony объясняли, что обеспечение поддержки коммерческих функций на старых приставках сопровождается множеством трудностей, и они хотели бы сосредоточить ресурсы на новых консолях. Но общественность выразила свое недовольство таким решением. Нашлись даже разработчики, которые все еще делают игры для PS Vita – производство этой портативной приставки Sony прекратила еще три года назад.

В свою очередь журналисты издания VideoGamesChronicle подсчитали, что в случае прекращения поддержки PS Vita, PS3 и PSP из их цифровых магазинов пропадет около 2,2 тысячи игр.

Пользователей также не успокоил тот факт, что купленные ранее тайтлы можно будет загрузить из библиотеки.

В результате компания сдалась под натиском критики.

Впрочем, компания все же решила убрать возможность покупки игр в цифровом магазине на консоли PSP. Эта функция будет отключена 2 июля 2021 года.

Напомним, что PlayStation 3 вышла в 2006 году и разошлась тиражом в 87 миллионов устройств. К 2021 году компания выпустила два новых поколения стационарных консолей – PS4 в 2013 году и PS5 в 2020-м.

PlayStation Portable или PSP выпустили в 2004 году, а PS Vita вышла в 2011 году. После этого Sony приняла решение уйти с рынка портативных приставок.

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Автор: Сергей Коршунов