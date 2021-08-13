Опробовать игру бесплатно можно до 16 августа в Steam.

Многопользовательский шутер Battlefield 4 стал временно бесплатным. Опробовать игру можно до 16 августа в магазине цифровой дистрибуции Steam.

В рамках акции до 25 августа премиум-издание Battlefield 4 можно будет приобрести по скидке в 88%.

Напомним, вчера компания Electronic Arts опубликовала короткометражный фильм "Исход". Картина показывает события, которые спровоцируют полномасштабную войну в новой части франшизы – Battlefield 2042. Главным героем ленты стал морской пехотинец Кимбл Грейвс по прозвищу "Ирландец" из отряда "Могильщик", где состоял главный герой Battlefield 4.

Короткометражный фильм "Исход" – Battlefield 2042

События Battlefield 2042 развернутся в сеттинге противостояния США и России. Многопользовательские бои будут проходить в формате 64 на 64 игрока. Для помощи во время сражения игрок сможет призвать робо-собаку. Помимо транспорта для перемещения по карте можно использовать крюк-кошку и вингсьют.

Battlefield 2042 выйдет 22 октября 2021 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One.

Автор: Сергей Коршунов