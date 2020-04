Бог, секс и политика. Где и по каким причинам запрещают компьютерные игры

Игры уже давно превратились в комплексные произведения и стали частью массовой культуры. Разработчики, которые вкладывают все силы в свое детище, часто не стесняются поднимать сложные темы в сюжете, превращать насилие в часть повествования, демонстрировать тяготы реальной жизни и прочий спорный контент. Из-за этого интерактивные развлечения принято клеймить рассадником жестокости и винить их во всех смертных грехах. В последние годы такой тренд начал терять популярность, но полностью не исчез. Даже сейчас, когда видеоигры помогают скрасить время на карантине, власти и рейтинговые организации в разных странах пристально следят за их содержанием.

С одной стороны, контроль нужен для присуждения возрастных ограничений. Дети не должны получать свободный доступ к условным Dead Space и Mortal Kombat. А с другой, цензура в отдельных странах часто заходит слишком далеко. Появляются весьма неоднозначные запреты на интересные и достойные интерактивные развлечения. Чаще всего такое происходит из-за откровенной демонстрации насилия и жестокости.

В этом плане впереди планеты всей шагает Германия, ведь на территории страны запрещены отдельные части GTA, Call of Duty, Resident Evil, а также десятки других проектов. Не менее строго действует возрастная комиссия в Австралии, где продаются измененные версии многих произведений. Без внесенных разработчиками правок эти игры никогда бы не появились на полках магазинов внутри государства. Здесь сразу важно учитывать, что запреты могут действовать на официальном уровне, но способы приобрести/загрузить заблокированный проект все равно остаются.

Среди других причины, по которым интерактивные развлечения становятся недоступными в разных странах мира, можно упомянуть демонстрацию наркотических веществ, пропаганду алкоголя и наличие откровенных сцен. В преимущественном большинстве случаев игры создаются для взрослых людей, поэтому присутствие в них контента такого рода не должно удивлять.

Вышеописанные поводы для введения запрета не вызывают вопросов, но ведь на них список не заканчивается. Некоторые проекты блокируются в отдельных государствах мира по весьма странным причинам. Порой интерактивные развлечения становятся недоступными из-за политического режима, культурных особенностей и в качестве предупредительной меры «для спасения детей». Мы погрузились в эту тему и хотим рассказать обо всех необычных факторах, из-за которых вводились запреты на видеоигры.

Красная цензура

Начать, пожалуй, стоит с самого свежего прецедента – блокировки Animal Crossing: New Horizons в Китае. На прошлой неделе власти Поднебесной приказали прекратить продажи игры и всей физической продукции, связанной ней. Официальная причина такого решения не указана, но догадаться о ней не составит труда. В прошлом году в Гонконге начались протесты против нового китайского законопроекта. Жители мегаполиса увидели в нем угрозу для своего статуса специального административного района – автономной территориальной единицы в Поднебесной. Долгое время граждане Гонконга устраивали митинги на улицах родного города, но потом в Ухане произошла вспышка коронавируса, которая за считанные месяцы переросла в пандемию.

Китай закрылся на карантин, а протестующие, как и другие жители государства, утратили возможность свободно покидать дома. Однако они нашли весьма изобретательный выход из сложившейся ситуации. Люди начали проводить митинги в Animal Crossing: New Horizons, так как в игре присутствует редактор предметов с обширными возможностями крафта. В итоге, митингующие создали баннеры, плакаты, лозунги с фотографиями государственных деятелей и устроили виртуальные протесты. Реакция властей не заставила себя долго ждать, и теперь New Horizons официально запрещена на территории Поднебесной.

Любопытно, что недавний эксклюзив Nintendo – далеко не первая игра, заблокированная в Китае из-за политики. В далеком 2005 году студия Sports Interactive выпустила очередную часть серии Football Manager. И по какой-то неизвестной причине Тайвань и Тибет, входящие в состав Поднебесной, получили в спортивном симуляторе статус независимых государств. Казалось бы, на такую мелочь никто не обратит внимания, но в Китае очень ответственно подходят к проверке видеоигр. Специальные организации тщательно смотрят, нет ли в проекте контента, который нарушает законодательство страны или противоречит культурным ценностям. В Football Manager 2005 его нашли, из-за чего был введен единственный в своем роде запрет на продажу спортивного симулятора.

И чтобы не покидать границы Китая, следует вспомнить блокировку Battlefield 4 на территории этой страны. Причина весьма простая – рейтинговой комиссии не понравились отдельные сюжетные события в проекте студии DICE. Здесь подразумеваются беспорядки в стране и нападение американских военных на Шанхай с целью предотвратить правительственный заговор в Поднебесной. Официальное заявление гласит, что разработчики попытались дискредитировать имидж Китая, поэтому в государстве запретили любые материалы, связанные с Battlefield 4. А в социальной сети Weibo даже подвергли цензуре китайское название игры, ZhanDi4.

Под красную цензуру попадает и запрет к продаже Mortal Kombat 11 на территории нашей страны. Файтинг вышел в 2019 году, и украинские игроки заметили, что не могут его купить ни в Steam, ни в PS Store, ни где бы то еще.

Сначала все почему-то стали дружно кивать в сторону Sony, мол, чего эти японцы придумали. А потом догадались обратиться напрямую к издателю Warner Bros Games. Компания ответила, что не стала выпускать игру на территории Украины из-за нежелания нарушать местное законодательство.

«Мы отменили выпуск Mortal Kombat 11 на рынке Украины, чтобы не нарушать местные законы. Наше решение может быть пересмотрено на основании изменений в законодательстве. Мы приносим извинения за любые неудобства, которые это могло вызвать», – сообщила пресс-служба WB Games в Twitter.

Какой именно закон нарушает игра, компания не сообщила. Игроки решили, что во всем виноват костюм одного из персонажей, который содержит советскую символику. А так как в Украине в 2015 году были приняты изменения в законодательство, запрещающие использование атрибутики с сочетанием серпа, молота или пятиконечной звезды, то Mortal Kombat 11 тоже пришлось запретить.

Это объяснение выглядит странным по двум причинам. Во-первых, в Mortal Kombat X, который вышел в 2015 году, также были костюмы персонажей с советской символикой. Но игру при этом не запретили. А, во-вторых, эти злополучные костюмы – всего лишь дополнительный косметический контент, который легко вырезать из игры, чтобы не нарушать никаких законов.

Так что для украинских фанатов «Смертельной битвы» запрет MK11 так и остался загадкой. Единственным положительным моментом в этой ситуации оказалось то, что физические копии игры из продаж не пропали.

Но вернемся к Китаю, где еще один недавний случай запрета игры выглядит более логичным, чем ситуация с Mortal Kombat 11 в нашей стране. Речь про Plague Inc. В этой стратегии от Ndemic Creations пользователи должны добиться полного уничтожения населения планеты с помощью разных инфекций – грибков, вирусов, паразитов и прочей заразы. Процесс, стоит отметить, весьма увлекательный, но не совсем уместный в ситуации, когда весь мир страдает от пандемии коронавируса.

Когда в январе широкая общественность узнала о болезни, популярность Plague Inc. сильно подскочила, особенно среди китайских игроков. Власти Китая решили, что творение Ndemic Creations может поспособствовать увеличению панических настроений, и поэтому ввели запрет на распространение игры в пределах государства.

Виртуальные и реальные войны

По весьма похожим причинам власти Ирана в свое время запретили реализацию военного симулятора Arma 3 на территории страны. Все дело в том, что разработчики из Bohemia Interactive продемонстрировали в своем проекте вымышленный конфликт недалекого будущего. В нем альянс НАТО противостоит объединенным силами Ирана и Китая, а также армии России. Игроки, естественно, выступают на стороне добродетелей из Североатлантического альянса, а их противники – нехорошие ребята. Властям Ирана не понравилась роль государственной армии в Arma 3, поэтому творение Bohemia Interactive прекратили продавать не территории державы.

Все вышеупомянутые случаи запрета видеоигр объединены политическими мотивами, но в них хотя бы присутствуют прецеденты разного рода важности. А вот блокировка градостроительного симулятора Tropico 5 в Таиланде стала чем-то вроде предупредительной меры. В 2014 году власть в стране захватила военная хунта, и ее представителям не понравился проект Haemimont Games. Тогдашнее правительство заявило, что сюжет игры может угрожать воцарившемуся в Таиланде миру. Ничего, кроме такой размытой формулировки, власти не предоставили, поэтому остается только гадать, какие эпизоды из Tropico 5 так встревожили хунту.

Предупредительная мера выглядит весьма странной причиной блокировки игры, но ее использовали не только в Таиланде. Правительства Непала и индийского города Раджкот почти одновременно запретили скачивать и развлекаться в мобильной версии PlayerUnknown’s Battlegrounds. Причиной в обоих случаях указана популяризации игры среди молодежи и зависимость, которую она якобы вызывает. Новое постановление правоохранительные органы Раджкота взялись выполнять со всей ответственностью. Они арестовали более десяти жителей, которые нарушили запрет и запустили PUBG на своем смартфоне.

По данным местных СМИ, в тюрьму этих людей не посадили, но к заключению могут приговорить за систематическое нарушение блокировки. Именно поэтому игрокам в Непале и Раджкоте нужно быть особенно осторожными.

Безопасность превыше всего

Ограничения на загрузку PlayerUnknown’s Battlegrounds выглядят абсурдно еще и потому, что игра не становилась причиной каких-либо инцидентов, в отличие от той же Grand Theft Auto. В свое время первую часть франшизы прекратили продавать в Таиланде из-за проступка 18-летнего парня. Тот сильно увлекся геймплеем GTA и решил перенести пережитый опыт в реальность. Фанат игры убил таксиста и был пойман правоохранительными органами, которым рассказал о мотивах преступления. Похожие факторы привели к блокировке мобильной Pokemon GO на территории Ирана. После череды неприятных инцидентов по всему миру, связанных с творением компании Niantic, власти ввели запрет на распространение проекта. В официальном заявлении сказано, что такая мера принята для обеспечения безопасности иранских граждан.

Власти Ирана можно понять, ведь в 2016 году в сети распространялась конспиролагическая теория о том, что Pokemon GO отправляет все данные с камер пользователей прямиком в ЦРУ. Аргументы сторонников заговора были такими: Джоном Хэнк, основатель Niantic, ранее создал компанию Keyhole, Inc, которая спонсировалось венчурным фондом In-Q-Tel. А фонд этот...барабанная дробь... принадлежит ЦРУ. Дескать завербованный разработчик теперь сливает все данные игроков американской разведке. Убедительных доказательств в пользу этой теории так и не нашлось. Но тот факт, что иногда в поисках покемонов игра заводила пользователей на секретные военные базы, вызывал опасения.

Возвращаясь к теме блокировки игр без отсутствия реального прецедента, следует вспомнить Mega Man 5. Capcom выпустила этот яркий, фантастический и весьма безобидный платформер в далеком 1992 году. И, казалось бы, какой запрещенный контент японские разработчики могли запрятать в своем простеньком пиксельном творении? Ответ: никакого. Но власти Вьетнама все равно разглядели в игре нечто «ужасное». Они запретили проект из-за босса по имени Napalm Man, с которым нужно сражаться посреди подземных пещер. Эти элементы якобы отсылают к войне во Вьетнаме, что не понравилось правительству государства. К слову, разработчики из Capcom, даже если и вдохновлялись реальным конфликтом, законов не нарушали.

Любопытно, что в той же Call of Duty: Black Ops более подробно демонстрируется упомянутая война, но ее к продаже не запретили. Видимо, в 1992 году была еще свежа память о кровопролитных боях, поэтому Mega Men 5 и попала под раздачу.

Богам здесь не место

В каждом государстве преобладают разные взгляды на историю и культурные ценности. То, что в Украине никогда бы не блокировалось, в иных странах считается крамольным. Например, использование слова «бог» в названии интерактивного развлечения. В Объединенных Арабских Эмиратах из-за этого запретили продавать Injustice: Gods Among Us, а в Сингапуре – все части серии God of War. Последние решили не распространять также из-за сексуальных сцен и демонстрации чрезмерной жестокости.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что причин для блокировки видеоигр существует предостаточно. Иногда они весомые, в другом случае больше напоминают надуманные поводы. Однако решение о прекращении продаж всегда принимается отдельно по отношению к каждому проекту… ну, почти. Венесуэла стала исключением из правил, ведь в 2009 году в стране запретили все жестокие видеоигры, включая их цифровые версии. Тогдашние власти заявили, что интерактивные развлечения лишь учат убивать и совершать преступления. После принятия закона государственная национальная гвардия изъяла и уничтожила 13 тысяч предметов, связанных с видеоиграми. На текущий момент неизвестно, как обстоят дела с запретом, но присутствующая в сети информация дает понять, что в Венесуэле играют и даже весьма активно.

Назар Степорук