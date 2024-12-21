Эксклюзивность игр Xbox будет исключительно необходимостью.

Ранее мы рассказывали, что по информации инсайдеров, Xbox больше не собирается делать эксклюзивы, а сразу выпускать игры на все платформы. Но теперь появилось несколько поправок.

По информации Джеза Кордена, известного инсайдера и ведущего подкаста Xbox Two, эксклюзивы Xbox теперь будут появляться только в тех случаях, когда выпуск на других платформах технически невозможен. Например, если не хватает ресурсов для портирования игры или времени на её адаптацию. Важно отметить, что такие решения не связаны с попытками удержать фанатов на платформе Xbox, это просто вопрос практичности.

Если Microsoft продолжит двигаться в этом направлении, она станет первой из крупных производителей консолей, которая в большинстве случаев откажется от эксклюзивности. Такой подход сближает Xbox с моделью Sega, которая работает исключительно в рамках мультиплатформенности, а не с PlayStation или Nintendo, где эксклюзивы остаются ключевой частью стратегии.

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Ранее мы рассказывали, что эксклюзив Xbox Stalker 2 уже окупился и начал приносить разработчикам прибыль.

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