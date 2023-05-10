Вероятнее всего, раньше конца следующего года гаджет не появится на рынке.

Слухи о новой консоли от Nintendo уже давно витают в Сети, а недавно на этот счет поступили конкретные сведения. Компания заявила, что в ближайшее время не собирается выпускать приставку на замену Switch. А СМИ немного рассказали о производстве устройства.

Недавно Nintendo опубликовала финансовый отчет за прошлый год. В нем компания сообщила, что релиз новой консоли не запланирован до марта 2024 года. Этот срок указали в связи с длительностью финансового года. Он заканчивается в конце первого месяца весны. А так как обычно игровые устройства выпускают в праздничный осенне-зимний сезон, раньше конца 2024-го консоль не поступит в продажу.

Но зато разработка приставки "продвигается хорошо". Об этом сообщило авторитетное издание Nikkei Asia со ссылкой на собственный источник, который заявил: "Разработка, похоже, продвигается успешно. Но запуск продукта состоится не раньше весны следующего года".

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Слухи о новой консоли Nintendo

Неподтвержденная информация о приставке регулярно появлялась в Сети еще с 2021 года. Одни инсайдеры утверждали, что компания готовит Switch Pro, а другие сообщали о консоли нового поколения.

Последний слух на этот счет поступил от инсайдера под псевдонимом segamega99. Он опубликовал шифр, с помощью которого сообщил сроки запуска новой консоли Nintendo. По его словам, релиз состоится в одно время с PS5 Pro. Последняя, по словам информатора Тома Хендерсона, появится на рынке в конце 2024 года.

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