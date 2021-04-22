Селена – главная героиня игры Returnal / фото Housemarque

Сегодня в сети появился ролик, в котором можно увидеть первые 45 минут игрового процесса Returnal – предстоящего шутера для PlayStation 5. Релиз игры состоится 30 апреля.

Видео было опубликовано на YouTube-канале Gamexplain.

Геймплей Returnal

Игра начинается неспешно. Первые 15 минут игрок изучает местность планеты Атропос и обучается основным механикам. Но потом геймплей становится более динамичным. В ролике показано, как главная героиня, Селена, впервые сталкивается с действием временной петли – после гибели от щупалец монстра она переносится за несколько секунд до аварии на планете. Возродившись, игрок будет находить тела Селены.

Кадр из игры / фото Housemarque

Кроме того, журналисты некоторых игровых изданий поделились своими впечатлениями от первых 4-х часов игры. Сотрудник IGN похвалил Returnal за большое разнообразие оружия и соперников. Также он отметил интригующий сюжет, подчеркнув, что самое первое появление Селены на Атропосе – это далеко не первая ее попытка исследовать планету. С каждым новым циклом игрок будет видеть короткие флешбеки из прошлого героини.

Также в IGN рассказали о том, как Returnal использует особенности геймпада DualSense. К примеру, легкое нажатие кнопки L2 позволяет прицелиться, а нажатие до упора активирует альтернативный вид стрельбы.

Один из продюсеров Kinda Funny Games Блессинг Адеойе у себя в Твиттере наглядно продемонстрировал как DualSense с помощью вибрации передает ощущения от капель дождя в Returnal.

Еще журналисты хвалят техническую часть игры. Returnal работает в 4K и 60 FPS, а в самой игре практически нет загрузок.

Что известно о Returnal

  • Returnal – это шутер от третьего лица, который сочетает в себе элементы жанров roguelike и bullet hell. Игру разработала студия Housemarque, создавшая ранее shoot 'em up Resogun.
  • По сюжету главная героиня Селена попадает на планету Атропос. Здесь она застрянет во временной петле и будет вынуждена выживать, сражаясь с различными врагами.
  • У игроков в распоряжении будет 10 видов базового оружия и более 90 видов модификаций для них.

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Автор: Сергей Коршунов