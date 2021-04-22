Журналисты хвалят игру за большое разнообразие оружия и соперников.

Сегодня в сети появился ролик, в котором можно увидеть первые 45 минут игрового процесса Returnal – предстоящего шутера для PlayStation 5. Релиз игры состоится 30 апреля.

Видео было опубликовано на YouTube-канале Gamexplain.

Геймплей Returnal

Игра начинается неспешно. Первые 15 минут игрок изучает местность планеты Атропос и обучается основным механикам. Но потом геймплей становится более динамичным. В ролике показано, как главная героиня, Селена, впервые сталкивается с действием временной петли – после гибели от щупалец монстра она переносится за несколько секунд до аварии на планете. Возродившись, игрок будет находить тела Селены.

Кроме того, журналисты некоторых игровых изданий поделились своими впечатлениями от первых 4-х часов игры. Сотрудник IGN похвалил Returnal за большое разнообразие оружия и соперников. Также он отметил интригующий сюжет, подчеркнув, что самое первое появление Селены на Атропосе – это далеко не первая ее попытка исследовать планету. С каждым новым циклом игрок будет видеть короткие флешбеки из прошлого героини.

Также в IGN рассказали о том, как Returnal использует особенности геймпада DualSense. К примеру, легкое нажатие кнопки L2 позволяет прицелиться, а нажатие до упора активирует альтернативный вид стрельбы.

Один из продюсеров Kinda Funny Games Блессинг Адеойе у себя в Твиттере наглядно продемонстрировал как DualSense с помощью вибрации передает ощущения от капель дождя в Returnal.

Еще журналисты хвалят техническую часть игры. Returnal работает в 4K и 60 FPS, а в самой игре практически нет загрузок.

Что известно о Returnal

Returnal – это шутер от третьего лица, который сочетает в себе элементы жанров roguelike и bullet hell. Игру разработала студия Housemarque, создавшая ранее shoot 'em up Resogun.

По сюжету главная героиня Селена попадает на планету Атропос. Здесь она застрянет во временной петле и будет вынуждена выживать, сражаясь с различными врагами.

У игроков в распоряжении будет 10 видов базового оружия и более 90 видов модификаций для них.

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Автор: Сергей Коршунов