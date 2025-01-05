Однако некоторые игроки переживают за судьбу SAMP.

В сети появился зашифрованный архив объёмом 4.82 ГБ с предполагаемыми исходными файлами Grand Theft Auto: San Andreas. Пароль к нему пока не взломан, так что всё, что внутри, остаётся тайной.

Сам факт появления возможных исходников легендарной игры может открыть неограниченное пространство для дальнейших модификаций. А ведь и без того за прошедшие годы сообщество создало тысячи крупных и мелких модов, от новых сюжетов и графических улучшений до экспериментальных режимов, меняющих геймплей до неузнаваемости.

Впрочем, некоторые игроки опасаются, что утечка серьёзно ударит по популярному мультиплеерному моду SAMP. Даже звучат мнения, что это может остановить дальнейшую разработку модификации. По словам других участников дискуссии, в SAMP давно нашли критический эксплойт, позволяющий отправлять управляющие пакеты на сервер и, например, отключать его или менять гравитацию, а теперь масштаб проблем может только вырасти.

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Если же пароль к оригинальном исходникам всё-таки удастся подобрать, мод-сообщество может получить серьёзный толчок вперёд, но не факт, что подобные взломы не приведут к новой волне читов и уязвимостей.

Ранее мы рассказывали, что в сети появился огромный архив с исходными файлами серии Halo. Игроки впервые увидели раннюю версию самой первой части серии, когда она ещё задумывалась как шутер от третьего лица.

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