В архив был зашита программа-вымогатель.

Ранее мы рассказывали, что в сети появился запароленный архив с якобы исходным кодом GTA: San Andreas. Умельцы смогли разблокировать файл, и как оказалось, в архиве находилась программа-вымогатель.

Об этом сообщил фанат серии GTA и программист из X (бывший Twitter) под ником Pliskin. Пользователь показал содержимое архива, в котором находилась база данных, исполнительный файл игры на 17 МБ, а также ещё один некий архив с названием "gtasa", в котором находились два Rhysida файла.

Rhysida - группа вирусов-вымогателей, которые воруют данные с компьютера, после чего хакеры требуют у жертвы выкуп за информацию, либо же плату за сохранение её конфиденциальности. Если жертва отказывается платить - её данные попадают в даркнет, где позже перепродаются. Координационный центр кибербезопасности в сфере здравоохранения США сообщает, что Rhysida впервые была замечена в мае 2023 года.

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Pliskin отказался сообщать пароль от архива, якобы не хочет создавать проблемы, из-за чего некоторые пользователи выразили недоверие к правдивости информации. Но, будем честны, внезапно появившейся заблокированный архив с якобы исходным кодом игры 20-летней давности действительно выглядит странно.

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