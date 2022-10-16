До релиза осталось два месяца.

В начале октября студия CD Projekt RED провела финансовую презентацию и рассказала о дальнейших планах. На мероприятии компания подтвердила, что все еще собирается выпустить обновленную версию The Witcher 3: Wild Hunt для ПК, PS5 и Xbox Series в текущем году. А благодаря недавней утечке стало известно, когда выйдет проект.

На форуме Reddit появился посетитель, который представился сотрудником британской сети GAME. Этот человек сообщил, что недавно база данных магазина с датами релиза игр была обновлена. В ней появилась информация о запуске улучшенной версии The Witcher 3: Wild Hunt 9 декабря.

Сотрудник GAME не полностью уверен в опубликованных данных. Это может быть заглушка, которую использует CDPR перед оглашением реальной даты. Однако позже сообщение пользователя было удалено с Reddit, а значит — он выложил конфиденциальную информацию. И она имеет все шансы подтвердиться.

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Улучшенная версия The Witcher 3: Wild Hunt — что известно

Проект анонсировали в сентябре 2020 года. Изначально его планировали выпустить в 2021-м, но затем сроки сместили на второй квартал 2022-го. При этом CD Projekt RED предупреждала о возможной задержке.

Согласно неподтвержденной информации, за обновленную версию "Ведьмака 3" отвечал питерский офис Saber Interactive. Но после полномасштабного вторжения России в Украину польская студия расторгла контракт и принялась завершать проект самостоятельно. В связи с этим релиз перенесли на неопределенный срок.

Ранее CDPR утверждала, что работа над обновленной версией The Witcher 3 не требует "много усилий". Ее создает команда из 15 человек, однако конкретной информации о проекте все еще нет. Известно лишь о графических улучшениях и кроссовере с сериалом "Ведьмак" от Netflix.

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