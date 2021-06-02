По одной из версий отмененного в 2011 году сиквела украинского шутера, главным героем мог стать Стрелок.

В ходе масштабной утечки в Сеть попало большое количество концепт-артов, дизайн-документ с описанием сюжета, исходный код движка X-Ray Engine 2.0, а также ранний билд S.T.A.L.K.E.R. 2, которую отменили в 2011 году.

Информацию слили частями – на форуме ap-pro.ru и на странице Вестник «Того Самого Сталкера» в социальной сети ВКонтакте. Поэтому некоторые детали сюжета отмененного сиквела отличаются в документах.

По одной версии диздока, сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2 должен был разворачиваться в 2015 году – спустя три года после событий «S.T.A.L.K.E.R.: Тень чернобыля». Главным героем этой версии выступал неизвестный сталкер, который мучается кошмарами о Зоне. В какой-то момент он решает снова отправиться к Чернобыльской АЭС, чтобы понять смысл своих видений, но в процессе оказывается втянут в сеть интриг. По ходу сюжета игрок мог встретить известных персонажей первой части, среди которых Доктор и Стрелок. Тут также упоминается противостояние с организацией НИИЧАЗ, о которой недавно снова заговорили в GSC Game World, и устройство, способное создавать артефакты или даже уничтожить Зону.

По другой версии дизайн-документа главным героем сиквела мог стать сам Стрелок. А события могли пойти в том же ключе, что и в первом варианте.

Согласно описанию, сюжетная кампания отмененного S.T.A.L.K.E.R. 2 длилась 10 часов. А полное прохождение с выполнением всех заданий могло занять 30 часов.

При этом у игроков в сиквеле была бы возможность создать свою группировку и базу, которую можно усовершенствовать.

Еще разработчики планировали добавить многопользовательский режим на 32 игрока.

Ранний билд отмененного S.T.A.L.K.E.R. 2 датирован декабрем 2011 года.

Напомним, 9 декабря 2011 года руководитель украинской студии GSC Game World Сергей Григорович неожиданно объявил о прекращении разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 и распустил команду. Студия возобновила свою работу, выпустив «Казаки 3» в 2016 году. А в 2018 году Сергей Григорович объявил о создании S.T.A.L.K.E.R. 2. Эта игра будет отличаться от отмененной версии, документы которой и попали в Сеть.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов