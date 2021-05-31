Разработчики заявили, что не имеют никакого отношения к украинскому научно-исследовательскому институту Чернобыльской аномальной Зоны.

Недавно студия GSC Game World необычно представила тайную организацию, которая появится в украинском шутере S.T.A.L.K.E.R. 2. Речь про научно-исследовательский институт Чернобыльской аномальной Зоны или НИИЧАЗ.

На своей странице в Твиттере разработчики опубликовали текст, в котором заверили, что не имеют никакого отношения к НИИЧАЗ – объекту из вселенной игр серии S.T.A.L.K.E.R.

"В последнее время сообщество задает нам много вопросов о картах, потерянных журналистах и самом институте. Вынуждены подчеркнуть, что не имеем никакого отношения к НИИЧАЗ. Если нам станет известно, что по какому-то стечению обстоятельств или злому умыслу, кто-то из сотрудников нашей компании принял в этом участие, мы обещаем провести внутреннее расследование", – заявили в GSC Game World.

При этом сами разработчики делятся ссылкой на официальный сайт выдуманной организации НИИЧАЗ. Он работает на трех языках – украинском, русском и английском. На сайте говорится, что НИИЧАЗ – это "крупнейшая в Украине и мире организация по изучению Чернобыльской аномальной Зоны отчуждения, а также прилегающих к ней территорий".

У выдуманного научно-исследовательского института есть вполне реальный адрес – поселок Иванков, улица Киевская 25. Интересно, что он даже отмечен на Google-картах.

Фанаты предполагают, сам научно-исследовательский институт появится в сиквеле шутера, а вся история с НИИЧАЗ является частью шифра, с помощью которого разработчики общаются с сообществом. Один из последних был связан с особыми картами, на которых были спрятаны символы и цифры. Разгадав его, пользователи получили несколько номеров телефона для каждой из четырех стран: Украина, Великобритания, Россия и США. По этим номерам игрокам отвечал сталкер по прозвищу "Шифр", который просил помочь в расследовании заговора и загадывал новые загадки, связанные с серией S.T.A.L.K.E.R.

Напомним, что согласно утекшим в Сеть документам Microsoft, шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в конце этого года на Xbox Series X/S и ПК. Однако сами разработчики пока не подтвердили эту информацию. Известно только, что в день релиза игра будет доступна подписчикам сервиса Game Pass.

Геймплейный тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

Что на данный момент точно известно про S.T.A.L.K.E.R. 2

Действие сиквела, как и первой части развернется в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Главным героем игры станет сталкер с позывным "Скиф".

Благодаря обновленной системе симуляции жизни A-Life 2.0, персонажи в S.T.A.L.K.E.R. 2 будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Сюжет шутера обещают сделать нелинейным. Своими решениями пользователи смогут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.

Во вторую часть вернутся старые локации и будут добавлены новые. Также в игре появятся новые мутанты, артефакты и аномалии.

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Автор: Сергей Коршунов