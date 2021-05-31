Передовая графика и вариативность сюжета: 10 вещей, которые фанаты хотят увидеть в S.T.A.L.K.E.R. 2

Поклонники студии GSC Game World видят в новой части "Сталкера" игру мечты, где можно будет с удовольствием проводить десятки часов. У фанатов даже есть четкое представление о том, что нужно обязательно реализовать в сиквеле. УНИАН прислушался к сообществу и собрал главное в свежем материале.

Студия GSC Game World повторно анонсировала S.T.A.L.K.E.R. 2 еще в 2018 году и долгое время ничего не рассказывала о грядущем сиквеле. Из-за этого пользователи относились к игре с изрядной долей скепсиса, вспоминая шутки про «ждалкера» и активно рассуждая о том, когда ее снова отменят. Сейчас сомневаться в релизе проекта не приходится. Разработчики уже продемонстрировали два трейлера и десятки скриншотов S.T.A.L.K.E.R. 2, а согласно утекшим документам Microsoft, игру намеревались выпустить зимой текущего года, то есть где-то в декабре.

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А значит, релиз гораздо ближе, чем кажется, и все фанаты франшизы в скором времени опять отправятся бороздить просторы Зоны. Но насколько сильно порадует долгожданное возвращение серии, сейчас сказать сложно. Тем временем поклонники уже имеют четкое представление о том, какие аспекты нужно реализовать в грядущем сиквеле, чтобы получилась игра мечты.

Мы в УНИАН ознакомились с этими желаниями и решили собрать их в одном материале. Представляем вашему вниманию 10 вещей, которые фанаты хотят сильнее всего увидеть в S.T.A.L.K.E.R. 2. Если разработчики смогут совладать с указанным списком, то их проект ждет гарантированный успех.

10. Детализация окружения

Постапокалиптическая советская атмосфера стала одним из главных узнаваемых элементов S.T.A.L.K.E.R. Именно ради нее многие пользователи постоянно возвращаются в игры серии. Характерная архитектура, одежда, элементы быта, разговоры у костра — все это привлекает людей и создает запоминающийся антураж.

В сиквеле фанаты хотят ощутить ту же атмосферу, только еще более густую. А такой эффект достигается во многом благодаря богатой детализации окружения. Если пользователи будут на каждом шагу видеть узнаваемые объекты, дополненные всякими мелкими штрихами, то им наверняка захочется воскликнуть: «Родная Зона, как же я скучал».

9. Знакомые персонажи

Фанаты, которые провели бесчисленное количество часов в трех предыдущих частях S.T.A.L.K.E.R., жаждут увидеть связь сиквела с ними. Поклонники надеются, что при следующем посещении Зоны они столкнутся со знакомыми персонажами и ощутят освежающий заряд ностальгии. К примеру, от встречи с Сидоровичем многие игроки наверняка пустили бы скупую слезу.

На текущий момент неизвестно, планируют ли разработчики добавить в S.T.A.L.K.E.R. 2 героев из предыдущих частей. Но они наверняка захотят надавить на ностальгические чувства фанатов, так что не стоит терять надежды. Кроме того, GSC не объявила, в каких годах разворачиваются события грядущего сиквела. Возможно, Сидорович все еще жив и продолжает заниматься торговыми делами.

8. Интересные случайные события

GSC Game World планирует реализовать в S.T.A.L.K.E.R. 2 один из самых больших открытых миров среди постапокалиптических игр. Наполнить его вручную созданными и тщательно срежиссированными активностями будет крайне тяжело. Именно поэтому авторам нужно разработать систему интересных случайных событий на манер Red Dead Redemption 2. Они должны редко повторяться и стараться удивлять неожиданными поворотами. Например, в RDR 2 Артур Морган мог поучаствовать в поиске сокровищ и конных погонях или угодить в яму, выкопанную бандитами. Выбраться из ловушки несложно, но сам факт ее наличия приятно удивлял пользователей.

От S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидают чего-то похожего, и разработчики это понимают. Они уже объявили, что в игре появится усовершенствованная система симуляции жизни, которая будет отвечать за случайные события.

7. Передовая графика

S.T.A.L.K.E.R. 2 создается на движке Unreal Engine — скорее всего, четвёртой итерации — с применением фотограмметрии, сканирования лиц и технологии захвата движений. В первом трейлере разработчики показали уровень графики, которого они стремятся достичь в финальной версии игры. И если судить в целом, то кадры ролика смотрятся отлично.

Особенно впечатляет стилистика и реализация окружения, а вот над моделями персонажей и анимациями GSC Game World еще нужно потрудиться. Геймплейный трейлер порадовал зрителей неплохими погодными эффектами, которые должны появиться в релизном варианте проекта. И если судить по текущим материалам и заявлениям разработчиков, за графику в S.T.A.L.K.E.R. 2 можно не переживать. Однако сделать финальные выводы удастся только после подробной демонстрации игры.

6. Дополнительные устройства для сражений

Многие игроки хотят увидеть в S.T.A.L.K.E.R. 2 вариативные сражения, в которых главный герой сможет разными способами расправляться с противниками. Для этого разработчикам придется реализовать не только стрелковое оружие, но и дополнительные устройства: мины, растяжки, ловушки, средства для отвлечения внимания и так далее.

Наличие таких вот вспомогательных гаджетов расширит вариативность действий в битвах и добавит в них тактическую глубину. Правда, пока что разработчики ничего не говорили о добавлении в S.T.A.L.K.E.R. 2 описанных устройств.

5. Хорошие ощущения от стрельбы

Раз уж затронули сражения, то продолжаем двигаться в этом направлении. Одна из основных геймплейных механик игры — это стрельба, и от ее реализации будут во многом зависеть первые впечатления от S.T.A.L.K.E.R. 2. Фанаты надеются, что разработчики потрудятся над реализацией каждого из тридцати заявленных вариантов оружия. Им предстоит настроить отдачу, реакцию врагов на попадания, звуки, ощущение тяжести и прочее.

Это отнюдь не простая задача, и далеко не в каждом шутере от использования пушек удается получить удовольствие — Outriders не даст соврать. Как себя покажет стрельба в S.T.A.L.K.E.R. 2, поклонникам только предстоит узнать. Ее еще не показывали ни в одном из трейлеров.

4. Настройка оружия

Каждая из тридцати пушек в игре подвергается улучшению с помощью модификаций. Как сильно обвесы повлияют на оружие, и насколько глубокой окажется настройка, пока сказать сложно. Фанаты жаждут увидеть в S.T.A.L.K.E.R. 2 апгрейд пушек на манер Escape from Tarkov или хотя бы Metro Exodus. Это добавит стрельбе удобства, ведь каждое оружие можно будет адаптировать под себя. Например, прикрутить к автомату оптический прицел, увеличить магазин и сменить детали, отвечающие за отдачу.

Таким способом любой пользователь сумеет создать для себя комфортную основную пушку и параллельно пробовать другие варианты. А если к этой системе прикрутить интересный крафт, то S.T.A.L.K.E.R. 2 станет раем для фанатов шутеров.

3. Новые локации

Пожалуй, самое простое и понятное желание фанатов. Они хотят взглянуть на регионы Зоны, которые не посещали в предыдущих частях серии. Это повысит интерес к исследованию и заставит иначе взглянуть на знакомый постапокалиптический мир.

Благо разработчики прекрасно понимают важность добавления новых локаций и уже пообещали внедрить их в S.T.A.L.K.E.R. 2. Наверняка речь идет о каких-то местах в Припяти и возле ЧАЭС. Правда, это только предположение, ведь GSC пока мало рассказывала о Зоне в грядущем сиквеле.

2. Новая система аномалий

В S.T.A.L.K.E.R. 2 напрашивается новая система аномалий, которая будет влиять на мир. Пользователи хотят видеть последствия их возникновения и бороться с ними. Появится ли нечто подобное в игре, пока неизвестно, но предпосылки для этого были.

Разработчики уже объявили о добавлении в проект одной новой аномалии, а в первом геймплейном трейлере они продемонстрировали выброс, от которого главный герой по прозвищу Скиф спрятался в полуразрушенной школе Припяти. То есть аномалии точно будут влиять на маршруты передвижения игроков, однако фанатам хотелось бы увидеть и другие эффекты от их появлений.

1. Вариативность сюжета

Нелинейное повествование всегда было козырем S.T.A.L.K.E.R., и в сиквеле его попытаются использовать по максимуму. Разработчики уже заявили, что стремятся сделать сюжет вариативным. Если игрок захочет полностью узнать историю, то ему придётся пройти проект несколько раз. Вероятнее всего, решения, принятые при выполнении заданий, возымеют последствия. Они откроют доступ к одним квестовым веткам и заблокируют другие. Это старомодный подход, но фанаты франшизы всецело его поддерживают. Поклонники уже давно планируют свое путешествие на территорию Зоны длительностью в сотни часов, а нелинейный сюжет станет для них дополнительной мотивацией.

Назар Степорук

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