Известный инсайдер с недоверием отнесся к новой утечке.

На днях в Сети появилась запись, на которой показана карта грядущей Grand Theft Auto VI. Пользователи уже смогли ее изучить и заметили парк развлечений, похожий на "Диснейленд".

Когда видео с картой только появилось, игроки попросили известного инсайдера Тома Хендерсона подтвердить ее подлинность. Тот заявил, что "не стал бы ожидать подобных утечек в ближайшие пару лет".

Однако позже этот ролик заметил один из пользователей форума 4chan. Он отметил знакомую деталь на потенциальной карте GTA VI. В частности, парк развлечений. Он рассказал, что был знаком с человеком, который был задействован в разработке игры, и что тот работал именно над парком развлечений.

Позже один из пользователей воссоздал карту по слитому ролику, и на ней действительно можно увидеть очертания того самого тематического парка.

Впрочем, на данный момент разработчики не подтвердили эту информацию. Инсайдер Том Хендерсон также сомневается в ее достоверности. Сам он недавно говорил о GTA VI следующее:

Действия шестой части развернуться в современности, в городе Вайс-Сити – вымышленном населенном пункте из GTA: Vice City.

Можно будет играть как мужским, так и женским персонажем – впервые в истории серии. Главная героиня игры будет хакером.

Сценарий игры будет изобиловать критикой на современные тренды – достанется даже майнерам.

GTA VI выйдет не раньше 2024-2025 года. Релиз состоится на ПК, Xbox Series X и PlayStation 5.

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Автор: Сергей Коршунов