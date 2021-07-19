На днях в Сети появилась запись, на которой показана карта грядущей Grand Theft Auto VI. Пользователи уже смогли ее изучить и заметили парк развлечений, похожий на "Диснейленд".
Когда видео с картой только появилось, игроки попросили известного инсайдера Тома Хендерсона подтвердить ее подлинность. Тот заявил, что "не стал бы ожидать подобных утечек в ближайшие пару лет".
Однако позже этот ролик заметил один из пользователей форума 4chan. Он отметил знакомую деталь на потенциальной карте GTA VI. В частности, парк развлечений. Он рассказал, что был знаком с человеком, который был задействован в разработке игры, и что тот работал именно над парком развлечений.
Позже один из пользователей воссоздал карту по слитому ролику, и на ней действительно можно увидеть очертания того самого тематического парка.
Впрочем, на данный момент разработчики не подтвердили эту информацию. Инсайдер Том Хендерсон также сомневается в ее достоверности. Сам он недавно говорил о GTA VI следующее:
- Действия шестой части развернуться в современности, в городе Вайс-Сити – вымышленном населенном пункте из GTA: Vice City.
- Можно будет играть как мужским, так и женским персонажем – впервые в истории серии. Главная героиня игры будет хакером.
- Сценарий игры будет изобиловать критикой на современные тренды – достанется даже майнерам.
- GTA VI выйдет не раньше 2024-2025 года. Релиз состоится на ПК, Xbox Series X и PlayStation 5.