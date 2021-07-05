Действие игры развернется в современном Вайс-Сити, а главной героиней станет девушка-хакер.

Журналист издания Bloomberg, Джейсон Шрайер подтвердил информацию инсайдера Тома Хендерсона о предстоящей шестой части Grand Theft Auto.

Об этом Шрайер заявил на своей странице в Твиттере.

"Все, что сказал Том Хендерсон, совпадает с тем, что я слышал", – подтвердил журналист.

В частности, Хендерсон сообщал, что GTA VI выйдет не раньше 2024-2025 года.

Действия шестой части развернуться в современности, в городе Вайс-Сити – вымышленном населенном пункте из GTA: Vice City.

По данным инсайдера, в Grand Theft Auto VI можно будет играть как мужским, так и женским персонажем – впервые в истории серии.

Главная героиня игры может быть хакером.

Сценарий игры будет изобиловать критикой на современные тренды – достанется даже майнерам.

GTA VI выйдет только на ПК, Xbox Series X и PlayStation 5.

Инсайдер Том Хендерсон известен тем, что сообщил правильную цену PlayStation 5 – задолго до официального подтверждения от Sony.

Напомним, улучшенная версия GTA V выйдет 11 ноября на Xbox Series X и PS5. В день релиза многопользовательский режим игры, GTA Online, выпустят отдельно. Он будет бесплатным для подписчиков сервиса PS Plus в течение трех месяцев. Более того, в первые три месяца после выхода некстген-патча обновленная графика в GTA Online будет только на PlayStation 5.

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Автор: Сергей Коршунов