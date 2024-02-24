Идею создания выдвинул бывший футболист Андрей Аршавин, а создание игры якобы доверили "Газпрому".

В РФ гордо заявили о создании аналога популярного футбольного симулятора FIFA. И сразу предупредили, что финальную версию игры российские геймеры увидят не скоро: на разработку нужны "десятки лет".

Как известно, Electronic Arts (EA), разработчики FIFA, были одним из первых игровых издательств, которые осудили российскую агрессию. После полномасштабной войны компания ушла с рынка России и удалила сборные страны-агрессора из своих спортивных проектов.

Как пишут профильные росСМИ, идею создания российского аналога FIFA выдвинул бывший футболист Андрей Аршавин. Ее он представил президенту РФ Владимиру Путину. Концепция состоит в том, что "в такой видеоигре можно будет играть за национальную сборную РФ и не только...". Создание игры доверили "Газпрому".

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Она уже разрабатывается. Повестка была в том, чтобы не попросить его разработать у президента, а попросить поддержать инициативу. Потому что "Газпром" уже разрабатывает аналог, и надеюсь, что в скором времени мы его увидим. Я знаю, что на разработку игры нужен не один год, это десятки лет – глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта.

Это еще один аналог в ответ на санкции, который готовят в России. Недавно росСМИ писали о создании аналога SimCity, "соответствующего традиционным ценностям". А выйти он якобы должен этим летом.

Еще в 2022 году, сразу после ухода крупнейших производителей техники, в России заявили, что будут делать собственные смартфоны и компьютеры. И отметили, что в стране для этого все есть. Правда, с того момента процесс застопорился.

Впрочем, как сообщается, в РФ все равно без проблем можно купить iPhone 15 и другие техноновинки, вопреки санкциям. Причем появляются они там чуть ли не в первые дни продажи.

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