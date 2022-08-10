Call of Duty, Battlefield и многие другие известные серии шутеров попадают под эту характеристику.

В России выступили с предложением запретить интерактивные проекты, где можно играть за военнослужащих из "недружественных" стран. Сюда относятся многие популярные серии шутеров, например, Call of Duty и Battlefield.

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Он упомянул, что Россия "много лет" пытается реализовать идею патриотического воспитания молодежи. А игры, где главными героями выступают американские или европейские солдаты, якобы мешают осуществить задуманное.

"В связи с этим прошу рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу в Российской Федерации видеоигр для ПК и консолей, сюжет которых предполагает, что игрок должен симулировать действия военнослужащих, представляющих государства, внесенные в перечень недружественных", — заявил Федоров.

По мнению депутата Госдумы, в РФ не должны реализовываться интерактивные проекты, где героизируется образ солдат из США или европейских стран, ведь они помогают Украине оружием. Если запрет введут, то россияне больше не смогут приобрести Call of Duty, Battlefield, The Division и многие другие шутеры.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину из страны ушло большинство крупных игровых компаний. Они перестали продавать свою продукцию на территории государства-агрессора. А российскую локализацию начали все чаще удалять из новых проектов.

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