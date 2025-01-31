Созданием занимается один из разработчиков Tales from the Borderlands и нескольких Call of Duty.

Force Multiplier Studios анонсировала игру по мотивам культового боевика "Кикбоксер". Франшиза, стартовавшая в 1989 году с фильма с Жан-Клодом Ван Даммом, получила несколько сиквелов, перезапуск и его продолжение, а теперь доберётся и до игровой индустрии.

Студия заявляет, что проект будет сочетать насыщенный сюжет с интенсивным экшеном в жанре боевика. Игроков ждут культовые персонажи и знакомые локации из фильмов.

Разработкой занимается команда с опытом работы над Tales from the Borderlands и серией Call of Duty. Однако будущая игра вряд ли будет похожа на эти проекты. Создатели делают ставку на хореографию боёв и проработанную механику окружения.

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Глава студии Джереми Бреслау отметил, что разработчики хотят переосмыслить жанр файтингов, добавив элементы взаимодействия с окружающей средой. По его словам, в игре можно будет путешествовать по экзотическим местам, используя окружение в бою для создания уникального боевого опыта.

Пока что детали проекта держатся в секрете, но Force Multiplier Studios обещает раскрыть больше информации в 2025 году.

Ранее мы рассказывали, что GOG обновила первые два Dino Crisis, классику от создателей Resident Evil.

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