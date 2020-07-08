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В PUBG Mobile появилась эксклюзивная карта

10:21, 08 июля 2020
Игры
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PlayerUnknown’s Battlegrounds / store.playstation.com

Об этом разработчики сообщили на сайте Reddit.

Новая локация / reddit.com

Карта Livik выполнена в скандинавском стиле. Она меньше стандартных локаций – 2 на 2 километра. А в боях могут участвовать до 52 игроков.

Эксклюзивное оружие / reddit.com

На новой локации пользователей ждет уникальное оружие и транспорт: пистолет-пулемет P90, винтовка Mk 12 и автомобиль Monster Truck.

Эксклюзивный транспорт / reddit.com

Максимальная продолжительность матчей на карте Livik составит 15 минут. Разработчики утверждают, что новая локация предназначена только для мобильной версии королевской битвы PUBG.

Что такое PUBG Mobile

PUBG Mobile – это мобильная версия многопользовательского шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds, которая вышла в 2018 году. Игроки начинают матч без снаряжения и в ходе игры должны раздобыть оружие и припасы, чтобы бороться за первое место и стать последним героем, выжившим в битве. PUBG Mobile является одной из самых популярных игр для смартфонов. За все время с момента релиза игра заработала свыше $3 миллиардов.

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