В PUBG Mobile появилась эксклюзивная карта

Новая локация меньше стандартных карт и на ней можно найти уникальное оружие.

В PUBG Mobile вышел патч 0.19.0, который добавил в мобильную игру эксклюзивную карту под название Livik.

Об этом разработчики сообщили на сайте Reddit.

Карта Livik выполнена в скандинавском стиле. Она меньше стандартных локаций – 2 на 2 километра. А в боях могут участвовать до 52 игроков.

На новой локации пользователей ждет уникальное оружие и транспорт: пистолет-пулемет P90, винтовка Mk 12 и автомобиль Monster Truck.

Максимальная продолжительность матчей на карте Livik составит 15 минут. Разработчики утверждают, что новая локация предназначена только для мобильной версии королевской битвы PUBG.

Что такое PUBG Mobile

PUBG Mobile – это мобильная версия многопользовательского шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds, которая вышла в 2018 году. Игроки начинают матч без снаряжения и в ходе игры должны раздобыть оружие и припасы, чтобы бороться за первое место и стать последним героем, выжившим в битве. PUBG Mobile является одной из самых популярных игр для смартфонов. За все время с момента релиза игра заработала свыше $3 миллиардов.

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