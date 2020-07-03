Игра PUBG Mobile заработала свыше $3 миллиардов

Самым прибыльным рынком для мобильной версии PUBG оказался Китай.

Игра PUBG Mobile, а также ее версия для китайского рынка, Game For Peace, заработала свыше $3 миллиардов за все время с момента релиза в 2018 году.

Об этом говорится в отчете, опубликованном аналитической компанией Sensor Tower.

Только в январе этого года игра принесла своим издателям $200 млн. В марте мобильная версия PUBG заработала $270 млн. А за шесть месяцев 2020 года PUBG Mobile и Game For Peace заработали $1,3 млрд – такую же сумму обе версии игры заработали за весь 2019 год.

Как отметили в Sensor Tower, наиболее прибыльным для издателей оказался китайский рынок. На нем мобильная версия PUBG, которая издается в Китае под названием Game For Peace, заработала за все время $1,6 млрд. Это 52% от суммы всей прибыли. На втором месте по популярности расположился рынок США – у него 24%. А на третьем месте Япония – 6,4%.

Количество загрузок PUBG Mobile и Game For Peace достигло 734 млн.

Что такое PUBG Mobile

PUBG Mobile – это мобильная версия многопользовательского шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds, которая вышла в 2018 году. Игроки начинают матч без снаряжения и в ходе игры должны раздобыть оружие и припасы, чтобы бороться за первое место и стать последним героем, выжившим в битве. Одновременно в одном матче в PUBG может принимать участие до 100 человек. PUBG является одной из самых популярных и быстро продаваемых игр в мире. Только за первые три месяца раннего доступа продажи превзошли отметку в 4 млн копий игры и принесли разработчикам свыше $100 млн.

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