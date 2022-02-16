Части пользователей не нравится такой реализм.

После анонса Horizon Forbidden West обновленная модель Элой стала поводом для множества шуток. Пользователям не понравилось, что главная героиня обзавелась более округлым лицом с выпуклыми щеками. А теперь ситуация может повториться, так как в PS5-версии грядущей игры на лице девушки обнаружили пушок. Такой реализм откровенно не понравился части аудитории.

Упомянутую деталь нашел пользователь, имя которого не раскрывается. Он спросил, почему на лице Элой появились волосы. Продюсер Monster Camp Джесси Кокс сделал скриншот сообщения игрока и опубликовал в Twitter. Разработчик также предположил, что пользователь, который обнаружил у главной героини Horizon Forbidden West "персиковый" пушок, никогда не имел сексуальных связей со взрослыми женщинами.

Пост Джесси Кокса вызвал большой резонанс. Части аудитории не понравилась такая дань реализму. Многие пользователи написали, что игровые персонажи не обязательно должны быть точно такими же, как среднестатистические люди. Иногда хочется смотреть на идеализированные образы, чтобы получать наслаждение от пребывания в виртуальном мире. Правда, не все придерживаются такой позиции — многие защитили подход Guerrilla Games и пушок на лице Элой.

Подробнее о Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West останется охотница из племени Нора — Элой. Она отправится на западное побережье бывших США и столкнется там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появится возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

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