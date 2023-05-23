Она уже доступна в клиенте игры.

Украинская локализация появилась в еще одной крупной игре. Речь о World of Warplanes от киевского подразделения Wargaming. Перевод уже доступен в клиенте проекта.

Как сообщили представители компании в официальном пресс-релизе, украинский язык появился вместе с релизом обновления 2.1.21. Работу над локализацией начали еще в прошлом году. Над переводом трудились как члены Wargaming, так и сторонние специалисты.

Украинский язык в World of Warplanes включает 110 тысяч слов. Это количество будет постепенно расти, ведь в грядущих обновлениях появится свежий контент, который разработчики обязались тоже локализировать, причем прямо на релизе.

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"Эта игра имеет особое значение для киевской студии Wargaming, и мы очень рады, что и она наконец-то заговорила на украинском. И по этому поводу хочется процитировать современного классика: "Открой нам воздушные коридоры, открой нам источники нашей силы, открой ноябрьское небо, как сердце". Спасибо всем нашим игрокам за годы поддержки. Присоединяйтесь к игре, нам есть что вам показать", — прокомментировал появление украинской локализации Михаил Зинченко, Product Manager World of Warplanes.

Обновление 2.1.21 также добавило временное событие "Восхождение Князя". В нем все участники могут получить множество ценных призов, а также Messerschmitt Bf 109 K-6 Kurfürst в специальной отделке. Это немецкий самолет VII уровня, которому и посвящено мероприятие.

Подробнее о World of Warplanes

Это многопользовательская игра о воздушных сражениях с участием самолетов XX века.

В проекте реализована детальная прокачка, множество видов техники, разнообразные карты, реалистичная физика и так далее.

World of Warplanes доступна на ПК и получает регулярные обновления, которые добавляют разный контент.

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