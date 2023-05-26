Речь о хорроре Alan Wake 2.

После показа трейлера Alan Wake 2 с датой релиза на PlayStation Showcase на странице игры в Epic Games Store появились разные подробности. Благодаря этому стала известна приятная новость: в ожидаемом хорроре будет украинская локализация.

Финская студия Remedy Entertainment реализует текстовый перевод для сообщества геймеров нашей страны. Правда, от русского языка команда тоже не стала отказываться. Он будет присутствовать в такой же форме – на уровне текста. Alan Wake 2 полностью локализуют на английский, немецкий, испанский, японский и французский языки.

Одновременно с этим появилась информация об изданиях игры и цене. Стандартная версия хоррора в Epic Games Store стоит 1238 гривен, а Deluxe Edition — 1733 гривны. Последнее включает косметические предметы и Expansion Pass, куда войдут два дополнения. Об этом разработчики рассказали на официальном сайте в ответах на популярные вопросы. Цена на PlayStation в Украине пока не объявлена.

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Отдельно Remedy написала о бонусах за предварительный заказ. Пользователи получат образ "Узоры" для револьвера Алана Уэйка и набор ресурсов для Саги Андерсон. Комплект включает сигнальную ракету, аптечку, болеутоляющие и подвеску "Кофейная кружка", которая может один раз спасти от гибели во время прохождения.

Alan Wake 2 — основные подробности

В игре реализованы два протагониста — Алан Уэйк и полицейский агент Сага Андерсон. Их сюжетные линии постоянно пересекаются, создавая цельную историю.

Завязкой для повествования стала череда ритуальных убийств в Брайт-Фоллс. Чтобы расследовать это дело, в городок прибыла Андерсон.

Будет несколько разных локаций: нетронутый людьми лес, окрестности озера, поселение Уотери и Темное место, где находится в ловушке Алан Уэйк. Брайт-Фоллс тоже входит в список и занимает центральную позицию.

Разработчики пообещали реализовать все основные элементы хоррора с элементами выживания в проекте.

Alan Wake 2 выйдет 17 октября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

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