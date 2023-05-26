Смелое утверждение, учитывая множество конкурентов.

В трейлере Alan Wake 2 с PlayStation Showcase можно было увидеть весьма качественную графику. Детализация, эффекты, частицы, освещение — все было исполнено на современном уровне. Студия Remedy Entertainment уверена в визуальной составляющей своего хоррора, причем настолько, что не стесняется делать громкие заявление. По словам разработчиков, Alan Wake 2 станет самой красивой игрой 2023 года.

Такое мнение в личном микроблоге выразил директор по коммуникациям Remedy Томас Пуха. Он написал: "Трейлер Alan Wake 2 на PlayStation Showcase на 100% воспроизводился на PlayStation 5. Я хочу обратить на это внимание. В 2021 году мы заявили, что в этой игре мы сильно поднимем графику. Я думаю, что в 2023 году у нас будет самая красивая игра".

Пуха не случайно сделал уточнение о PlayStation 5. Директор по коммуникациям намекает, мол, Alan Wake 2 создается с учетом мощностей текущего поколения консолей без всяких компромиссов. Ранее инсайдер и ведущий подкаста XboxEra Ник Бейкер (Shpeshal_Nick) утверждал, что грядущий хоррор покажет все возможности PS5 и Xbox Series.

Видео дня

Напомним, Alan Wake 2 создается на проприетарном движке Northlight, а точнее его усовершенствованной версии. Это технология Remedy, которая в плане качества и реализма хорошо зарекомендовала себя еще в Control.

Alan Wake 2 — основные подробности

В игре реализованы два протагониста – Алан Уэйк и полицейский агент Сага Андерсон. Их сюжетные линии постоянно пересекаются, создавая цельную историю.

Завязкой для повествования стала череда ритуальных убийств в Брайт-Фоллс. Чтобы расследовать это дело, в городок прибыла Андерсон.

Будет несколько разных локаций: нетронутый людьми лес, окрестности озера, поселение Уотери и Темное место, где находится в ловушке Алан Уэйк. Брайт-Фоллс тоже входит в список и занимает центральную позицию.

Разработчики пообещали реализовать все основные элементы хоррора с элементами выживания в проекте.

Alan Wake 2 выйдет 17 октября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

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