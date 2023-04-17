Геральт стал очень ярким.

В релизном варианте версии The Witcher 3: Wild Hunt для консолей текущего поколения хватало ошибок. CD Projekt RED постаралась исправить их с помощью обновлений, но кое-какие недочеты осталось. Недавно пользователи обнаружили странный баг, перекрашивающий волосы.

Находкой поделился посетитель форума Reddit под псевдонимом SourceScope. Он опубликовал изображение с Геральтом и Весемиром из вступительной части "Ведьмака 3". На картинке бороды и волосы героев обрели огненно-рыжий цвет, еще и с характерным оттенком. Создается ощущение, словно они источают свет.

Почему появилась проблема, точно неизвестно. SourceScope считает, что баг возник из-за включенной технологии трассировки лучей. Однако ошибка могла стать результатом неправильного взаимодействия света с отдельными пасмами волос.

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Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt: основная информация

Большинство улучшений в некстген-патче коснулись графики и общего удобства. CDPR добавила переключение между режимами "производительность" и "качество", позволила менять камеру, реализовала трассировку лучей, создала фоторежим и так далее.

Что касается свежего контента, то он посвящен сериалу "Ведьмак" от Netflix. Появилась броня для Геральта из Ривии и задание.

Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt вышла 15 декабря на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Все обладатели игры получили ее бесплатно.

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