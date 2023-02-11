Речь о женских половых органах.

В версии The Witcher 3: Wild Hunt для нового поколения нашли интимный контент, который стал открытием даже для разработчиков. Речь об изображении половых женских органов.

Ранее в "Ведьмаке 3" все женские модели были похожи на куклы Барби в плане детализации области поясницы. То есть разработчики просто реализовали гладкую кожу без отображения половых органов. Однако в версии The Witcher 3 нового поколения все изменилось. У женских персонажей появились половые губы и редкие лобковые волосы.

Это подтверждает откровенное изображение ведьм с Кривоуховых болот в игровом эпизоде, где они демонстрируются обнаженными. Картинку можно увидеть по ссылке на форуме Reddit. А еще пользователи сообщили, что изменение касается брукс — вампирш, которые атакуют Геральта полностью голыми.

Видео дня

Издание Kotaku запросило комментарий у разработчиков по поводу добавленного интимного контента и получило ответ: "В версии игры The Witcher 3: Wild Hunt для нового поколения появилось несколько модов, созданных сообществом, а не CD Projekt RED, и множество улучшений, созданных и внедренных студией своими силами. Объединение всего этого вместе было сложным процессом, и текстуры, о которых идет речь, являются непреднамеренным результатом, присутствующим в финальной версии. Мы работаем над решением этой проблемы".

То есть CDPR признала, что не знала о появлении половых органов у женских персонажей в обновленной The Witcher 3: Wild Hunt. Чуть позже разработчики пообещали удалить новые интимные текстуры, поскольку они "не должны были присутствовать в финальной версии игры".

Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt: основная информация

Большинство улучшений в некстген-патче коснулись графики и общего удобства. CDPR добавила переключение между режимами "производительность" и "качество", позволила менять камеру, реализовала трассировку лучей, создала фоторежим и так далее.

Что касается свежего контента, то он посвящен сериалу "Ведьмак" от Netflix. Появилась броня для Геральта из Ривии и задание.

Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt вышла 15 декабря на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Все обладатели игры получили ее бесплатно.

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