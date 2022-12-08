Закрытая дверь в Дьяволовой яме теперь используется для задания.

В The Witcher 3: Wild Hunt к каждой закрытой двери можно неподалеку найти ключ. Однако в этом правиле есть исключение, которое считалось одной из главных тайн игры. Дверь в обширном бандитском логове под названием Дьяволова яма открыть так и не удалось. Игроки считали, что CD Projekt RED оставила место для дополнительного контента, и спустя более семи лет после релиза "Ведьмака 3" они оказались правы.

Как сообщило издание Eurogamer, пользователи смогут заглянуть за таинственную дверь в рамках нового задания. Оно будет посвящено сериалу "Ведьмак" от Netflix. Квест описывается, как "бродячая охота".

Для выполнения миссии рекомендуется 15 уровень. Обычно игроки прибывают в Дьяволову яму менее прокаченными. Поэтому, если начинать прохождение заново, то придется заняться другими активностями, а позже вернуться к заданию.

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Ранее благодаря модификациям со свободным полетом камеры энтузиасты узнали, что за таинственной дверью находится разветвленная система пещер. Похоже, именно в этой локации будут разворачиваться события квеста, посвященного сериалу.

Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt: основная информация

Большинство улучшений в некстген-патче коснутся графики и общего удобства. CDPR добавит переключение между режимами "Производительность" и "Качество", позволит менять камеру, реализует трассировку лучей, создаст фоторежим и так далее.

Что свежего контента, то он будет посвящен сериалу "Ведьмак" от Netflix. Точно можно ожидать броню для Геральта из Ривии и задание.

Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt выйдет 15 декабря на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Все обладатели игры получат ее бесплатно.

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