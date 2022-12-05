Обсуждение этого решения растянулось на более чем 100 писем.

Вступительная сцена из The Witcher 3: Wild Hunt, где Геральт принимает ванну, стала культовой. Однако она могла быть гораздо более эротической. Разработчики из CD Projekt RED всерьез раздумывали над демонстрацией гениталий главного героя в этом эпизоде.

Такой информацией поделился ведущий дизайнер квестов в серии The Witcher и исполняющий обязанности нарративного дизайнера Филипп Вебер. Он отреагировал на сообщение исполнительного продюсера и шоураннера Cyberpunk: Edgerunners Рафала Джаки в Twitter. Последний опубликовал пост о том, как в упомянутом аниме хотели показать гениталии Девида.

Вебер ответил на это: "До сих пор помню тему на 100+ сообщений в сторонней ветке нашей корпоративной почты во время [разработки] The Witcher 3, где люди обсуждали, покажем ли мы пенис Геральта в ванной. Я был за".

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Кратко о The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — это заключительная часть трилогии "Ведьмак", созданной по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

Игра рассказывает о приключениях профессионального охотника на чудовищ, Геральта из Ривии.

"Ведьмак 3" вышла 19 мая 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Третью часть восторженно приняли критики и пользователи. Творение CD Projekt RED заслуженно получило титул "игра года" и оказало значительное влияние на индустрию.

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