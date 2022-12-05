Вступительная сцена из The Witcher 3: Wild Hunt, где Геральт принимает ванну, стала культовой. Однако она могла быть гораздо более эротической. Разработчики из CD Projekt RED всерьез раздумывали над демонстрацией гениталий главного героя в этом эпизоде.
Такой информацией поделился ведущий дизайнер квестов в серии The Witcher и исполняющий обязанности нарративного дизайнера Филипп Вебер. Он отреагировал на сообщение исполнительного продюсера и шоураннера Cyberpunk: Edgerunners Рафала Джаки в Twitter. Последний опубликовал пост о том, как в упомянутом аниме хотели показать гениталии Девида.
Вебер ответил на это: "До сих пор помню тему на 100+ сообщений в сторонней ветке нашей корпоративной почты во время [разработки] The Witcher 3, где люди обсуждали, покажем ли мы пенис Геральта в ванной. Я был за".
Кратко о The Witcher 3: Wild Hunt
- The Witcher 3: Wild Hunt — это заключительная часть трилогии "Ведьмак", созданной по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского.
- Игра рассказывает о приключениях профессионального охотника на чудовищ, Геральта из Ривии.
- "Ведьмак 3" вышла 19 мая 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
- Третью часть восторженно приняли критики и пользователи. Творение CD Projekt RED заслуженно получило титул "игра года" и оказало значительное влияние на индустрию.