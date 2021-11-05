Французское издательство устроит раздачу в честь своей 35 годовщины.

Недавно Ubisoft объявила о череде мероприятий в честь своего 35-летия. Французское издательство организовало распродажу, бесплатные выходные в Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и ежедневный конкурс с возможностью получить купон на $1 тысячу. В будущем пользователей также ждет раздача игр, однако компания не указала, каких именно. Зато информацией на этот счет поделился пользователь сайта Dealabs под псевдонимом billbil-kun. По его словам, совсем скоро все желающие смогут бесплатно обзавестись сразу тремя частями Assassin's Creed.

Здесь стоит отметить, что информации можно доверять. Посетители Dealabs, которые публикуют утечки, должны предоставлять доказательства своих слов администрации ресурса. В противном случае их посты удаляются. Ранее пользователи упомянутого портала уже несколько раз раскрывали подборки проектов в PS Plus до официального анонса.

Что касается раздачи Assassin's Creed, то речь идет о трех частях Chronicles. Они будут бесплатными с 9 по 12 ноября. В этот период все желающие смогут зайти на специальную страницу с подарками от Ubisoft и добавить игры в собственную библиотеку. Раздача пройдет только на ПК.

Подробнее об Assassin's Creed Chronicles

Это двухмерные экшены с элементами стелса и платформинга. Геймплей в них перекочевал из основных частей франшизы, но с некоторыми изменениями. Пользователи способны по-разному убивать врагов, применять акробатические навыки и вспомогательные устройства.

События Assassin's Creed Chronicles разворачиваются в Китае, Индии и России в разные временные периоды.

Автор: Назар Степорук