Разработчики еще и высмеяли заявления Минобороны об экипаже корабля.

Украинская студия Frogwares не забыла о злободневных отсылках при разработке своего нового проекта — Sherlock Holmes The Awakened. В свежем ремейке нашли "пасхалку", которая напоминает об уничтожении крейсера "Москва" российских оккупантов в ходе полномасштабной войны в Украине.

Как сказано в обзоре GameDev DOU, при прохождении игры пользователи могут увидеть газетную вырезку со следующим текстом: "Взрыв калийной селитры всколыхнул доки! Вчера ночью мирный сон горожан, которые живут возле Лондонского порта, прервали громкие взрывы. Над доками поднялся густой красный дым. Известно, что на момент взрывов возле пирса Н-3 был пришвартован торговый корабль "Москва", который готовился отправиться в Европу. Никаких комментариев от представителей порта пока не было, и сейчас неизвестно, находились ли на борту "Москвы" члены экипажа".

Это вплетенная в антураж Sherlock Holmes The Awakened версия уничтожения крейсера оккупантов. Сегодня, 13 апреля, исполнился год с момента, когда ВСУ потопили флагман Черноморского флота РФ.

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Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — основные подробности

Сюжет в оригинале посвящен первому делу Холмса — расследованию исчезновения человека, которое постепенно перерастает в борьбу с культом поклонников Ктулху. В ремейке историю изменили: показали молодого сыщика и его первое дело вместе с Ватсоном. Судя по всему, The Awakened стала продолжением Chapter One.

Пользователи должны расследовать череду преступлений, которые связаны между собой. Каждому делу посвящена отдельная полуоткрытая локация

Игрокам нужно изучать окружение, собирать улики, допрашивать подозреваемых и свидетелей, выбирая правильные вопросы, и воссоздавать последовательность событий в воображении Холмса.

Игра обзавелась дополнительными квестами, а также новой механикой расследования.

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