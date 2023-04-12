Sherlock Holmes The Awakened в целом приняли тепло.

Одновременно с релизом Sherlock Holmes The Awakened от украинской студии Frogwares появились и оценки от западных критиков. В целом рецензенты благосклонно отнеслись к игре, но отметили некоторые шероховатости.

На Metacritic (PS5-версия) проект имеет 76 баллов после 17 рецензий. Версия для ПК получила на 2 балла ниже, но на основе лишь 5 обзоров. Критики в целом назвали Sherlock Holmes The Awakened интересным приключением.

Отдельные журналисты отметили, как умело Frogwares превратила старую игру в часть новой серии о Шерлоке Холмсе. К положительным аспектами рецензенты также отнесли улучшение графики, выверенные геймплейные механики и появление мелких удобств по сравнению с предыдущими частями.

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Однако без упоминания недочетов не обошлось. Части критиков не понравилось, что в Sherlock Holmes The Awakened мало инноваций. А другие назвали игру недостаточно отполированной с множеством мелких изъянов.

Выдержки из рецензий отдельных изданий

GameGrin (8,5 из 10): "Для игры, которая разрабатывалась год, Sherlock Holmes: The Awakened впечатляет приятными — хотя и простыми — головоломками, увлекательным сюжетом и прекрасным визуалом".

CGMagazine (7,5 из 10): "Sherlock Holmes The Awakened — это солидное дополнение к франшизе от украинского разработчика Frogwares, и я надеюсь, что в будущем мы увидим несколько DLC для продолжения приключения".

GamingBolt (6 из 10): "Sherlock Holmes: The Awakened имеет несколько интересных геймплейных идей и солидный сеттинг, но она кажется немного неполированной и недоработанной".

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