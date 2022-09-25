Мэджик будет бойцом со способностями атаки и поддержки.

Firaxis Games и 2K Games продолжают рассказывать о своей тактической игре Marvel’s Midnight Suns. Они запустили серию демонстраций, каждая из которых посвящена отдельному главному герою. Ранее разработчики уже поведали о Росомахе, Капитане Марвел и Железном человеке. А теперь пришла очередь Мэджик.

Пользователям представили два обширных ролика. Первый содержит классический рассказ о главной героине, которая чаще всего встречалась в комиксах про Людей Икс. А второй — это геймплейная демонстрация навыков и особенностей Мэджик.

В сражениях девушка целиком полагается на порталы и перемещение врагов с их помощью. Одно из умений героини затаскивает противников в пространственные дыры, а затем сбрасывает на поле боя. При этом соперники оказываются на других позициях. А второй навык — притягивает врага в конкретное место, а затем возвращает обратно отбрасывающей волной. Если все правильно рассчитать, то противник получит дополнительный урон от окружения.

Разработчики подчеркнули, что Мэджик частично выступает бойцом поддержки. Она способна группировать соперников на поле боя и открывать другим героям возможность нанести максимальный урон сразу по нескольким врагам.

Marvel’s Midnight Suns — основные подробности

Это пошаговая тактическая игра от разработчиков XCOM и Sid Meier's Civilization. В проекте рассказывается история противостояния команды Полночных солнц против демонической богини Лилит.

Пользователи смогут создать своего героя Охотника и настроить ему внешность. Это будет основной протагонист, однако в команде присутствуют и другие бойцы. Список включает Росомаху, Человека-паука, Блейда и так далее.

Сражения в проекте базируются на использовании навыков героев и комбинаций между ними. Разработчики пообещали реализовать высокую вариативность и тесное взаимодействие с окружением.

За пределами миссий пользователи будут проводить время на базе. Здесь можно общаться и улучшать отношения с членами команды.

Marvel’s Midnight Suns выйдет 2 декабря 2022 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Дату выхода на PS4, Xbox One и Nintendo Switch объявят позже.

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