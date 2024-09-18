'Игра вернётся в свою золотую эпоху': директор Battlefield рассказал о новой части серии

Разработка новой части идет полным ходом, в начале 2025 года игру дадут попробовать игрокам.

Директор Respawn Entertainment Винс Зампелла рассказал журналистам о новой части серии Battlefield. Главной новостью оказалось то, что сеттингом для следующей части серии выбрана современность. Компания признала неудачным эксперимент с войной будущего в Battlefield 2042 и планирует вернуться к золотой эпохе серия, передает IGN.

"Если говорить о пике, о высшей точке Battlefield, то это эпоха Battlefield 3, Battlefield 4, то есть современная война. Думаю, мы должны вернуться к самой сути Battlefield и сделать это безукоризненно, а потом уже посмотрим, куда двигаться дальше. Но, думаю, для меня пик Battlefield — это времена Battlefield 3 и 4. Так что, думаю, это ностальгический период для игроков, для меня и даже для разработчиков. Это вроде как золотой век. Хотя я бы ещё добавил 1942." - Винс Зампелла

Систему специалистов из Battlefield 2042 в новой части тоже отбросят, вернувшись к старой механике классов. Сам Зампелла во времена 2042 ещё не работал над Battlefield, и поэтому не знает, почему было решено отказаться от классов. Система специалистов негативно сказалась на игровом балансе мультиплеера и была очень плохо встречена игроками.

Видео дня

Винс также добавил, что студия хочет вернуть любовь старых фанатов, но в то же время EA всегда в погоне за новой аудиторией. Тут же директор Respawn заверил, что экранизации Battlefield не планируется, это чисто игровая серия.

Тест нового Battlefield запланирован на 2025 год. Смогут ли в нём принять участие все желающие или он будет закрытым - не сообщается. Игра выйдет на все актуальные платформы: ПК, PS5 и Xbox Series. Также Винс Зампелла пробросил фразу, что Nintendo - "отличные партнёры, на уровне Sony и Microsoft", когда его спросили, выйдет ли игра на Nintendo Switch 2, о котором ходят слухи последние месяцы.

Первый концепт-арт новой Battlefield

Серия Battlefield: что нужно знать

Последняя игра в серии Battlefield 2042 вышла почти три года назад и рассказала о противостоянии России и США за человеческие ресурсы. До релиза проекту пророчили звание лучшего сетевого шутера, а на деле он стал самой низко оцененной в серии.

В игре нет одиночной кампании – только мультиплеер с тремя составляющими. Главными особенностями шутера позиционируются бои с участием 128 человек, огромные карты и природные бедствия. Проект критиковали за многие геймплейные элементы, а также технические проблемы на старте. Разработчики прислушались и постепенно исправили ситуацию.

Седьмой контентный сезон, выпущенный в марте этог года, стал последним для Battlefield 2042. Но разработчики продолжают поддерживать игру, выпуская задания, режимы и события.

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