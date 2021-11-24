Энтузиасты воссоздали в шутере испытание "красный свет, зеленый свет".

В новом шутере Battlefield 2042 есть платформа Portal, где пользователи могут создавать собственные режимы. Для этого применяется контент из новой игры и предыдущих частей франшизы. Энтузиасты также вольны задавать в редакторе разные интересные условия для испытаний. Благодаря Portal в Battlefield 2042 уже появилось много пользовательских режимов, и один из них создан по мотивам популярного сериала Netflix "Игра в кальмара".

Как сообщило издание GameRant, развлечение реализовал автор YouTube-канала Two Angry Gamers TV. Он перенес в шутер испытание "красный свет, зеленый свет" из "Игры в кальмара". Блогеру пришлось внести в оригинальную концепцию несколько изменений, чтобы адаптировать режим под реалии Battlefield 2042.

В этом состязании пользователи бегают по карте, пока не поступает команда остановиться. Затем они замирают на месте, берут в руки снайперские винтовки и смотрят по сторонам. Если игроки замечают, что кто-то пошевелился, то они его убивают. Правда, этому могут помешать укрытия, которые нередко стоят на пути к потенциальной жертве.

Как "Игра в кальмара" повлияла на индустрию интерактивных развлечений

На ролевом сервере GTA V пользователи провели состязание по мотивам сериала. Они участвовали в разных испытаниях, и "красный свет, зеленый свет" было среди них.

В Steam есть бесплатный аналог "Игры в кальмара" с многопользовательскими матчами. Проект привлек внимания десятков тысяч людей.

Автор: Назар Степорук