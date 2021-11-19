DICE переименовала скандальный облик для одного из специалистов.

На прошлой неделе Battlefield 2042 оскорбила украинских геймеров. Они заметили, что у специалиста Петра "Бориса" Гусковского есть облик под названием "Зеленый человечек". Так называли российских военных без опознавательных знаков, которые участвовали в аннексии Крыма. Студия DICE отреагировала на претензию и пообещала переименовать скин. А недавно стало известно, что разработчики сдержали слово.

Накануне полноценного запуска Battlefield 2042 создатели выпустили небольшой патч. Одно из его изменений касалось облика "Зеленый человечек" для Петра Гусковского. Скин переименовали, и теперь он называется "Аллигатор", что вполне подходит под стилистику косметического предмета.

Напомним: студия DICE заявила, что не знала о том, как называли российских военных в Крыму. Разработчики не планировали отсылаться к реальному конфликту.

Другие изменения в свежем патче для Battlefield 2042

Улучшена серверная инфраструктура, чтобы убрать проблемы с соединением.

Снижено количество ошибок с зависаниями на карте "Разрыв". DICE планирует и дальше работать в этом направлении.

Псевдонимы товарищей по команде теперь отображаются корректно.

Исправлена анимация Фальк, которая демонстрируется после матча.

Автор: Назар Степорук