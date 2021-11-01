Пиковый онлайн в новом проекте в Steam уже превысил 30 тысяч человек.

Сериал "Игра в кальмара" от Netflix добился невероятной популярности. Шоу побило рекорды по просмотрам и стало трендом в социальных сетях. Его влияние начало проникать и в сферу интерактивных развлечений. Сначала пользователи GTA V устроили состязание по мотивам сериала, а теперь разработчик-одиночка под псевдонимом Dani создал бесплатную игровую версию шоу. Она стала внезапным хитом в сервисе Steam.

Проект под названием Crab Game вышел 29 октября. Он включает 28 уровней, 9 режимов игры и поддерживает соревнования с участием до 35 человек. Всего за два дня творение Dani смогло стать хитом в Steam. Максимальный онлайн в проекте на площадке Valve достиг показателя 33 427 пользователей. Статистика продолжает увеличиваться, поэтому в ближайшие дни рекорд наверняка обновится.

Чтобы не столкнуться с судебным иском из-за нарушения авторских прав, Dani внес много изменений в Crab Game. Он лишь воспользовался концепцией "Игры в кальмара", но реализовал другие модели персонажей, состязания и локации. Аудитория тепло приняла проект энтузиаста. В Steam Crab Game получила 9676 отзывов, 92 % из которых положительные.

Подробнее о сериале "Игра в кальмара"

Это корейское шоу длительностью девять эпизодов, которое вышло на Netflix 17 сентября 2021 года.

Сюжет сериала посвящен опасному состязанию, в котором участвуют 450 человек. Каждый из них согласился пройти испытание из-за финансовых трудностей в надежде получить денежный приз. Но позже выяснилось, что во время игры легко лишиться собственной жизни.

Шоу уже стало одним из самых популярных на Netflix.

Автор: Назар Степорук