Он содержит отсылку к татуировке Кратоса.

В трейлерах God of War Ragnarök разработчики из Santa Monica Studio показали, как вырос и возмужал Атрей. Наряд сына Кратоса тоже изменился, и в нем спрятана кое-какая особенность.

Информацией об этом поделился творческий директор проекта Рафаэль Грассетти в блоге PlayStation, где опубликовали руководство по косплею персонажей Ragnarök.

Руководитель сообщил, что костюм Атрея отсылает к татуировке на груди Кратоса: "Атрей — продукт окружающей его среды и людей, которые находятся возле него. Очень интересная деталь, которую большинство людей не заметит, — это намек на татуировки Кратоса, проступающие сквозь дизайн его доспехов. Вы можете увидеть на его левой руке/плече прорези татуировки Кратоса, проступающие сквозь костюм — как отец, так сын".

Видео дня

Грассетти имел в виду, что Атрей наследует Кратоса. Для настоящих татуировок он слишком мал, поэтому сделал гравировку на доспехе. Разработчики также старались сохранить некоторые узнаваемые черты доспеха в сравнении с версией из прошлой части серии.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök выйдет 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

Вас также могут заинтересовать новости: