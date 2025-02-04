Анонсирована новая часть культовой серии шутеров Battlefield: первый геймплей

Над игрой работают четыре студии, предрегистрация на тестирование уже открыта.

Компания Electronic Arts запустила Battlefield Labs – это специальная среда для тестирования новой части серии с честной обратной связью для разработчиков.

Кроме того, компания объединяет студии DICE, Criterion, EA Motive и Ripple Effect в единую под названием Battlefield Studios. Они вместе трудятся над шестой частью серии, которая "вернется в свою золотую эпоху", обещают разработчики.

В рамках Battlefield Labs игроки смогут опробовать основные механики новой Battlefield – предварительная регистрация уже открыта для игроков с ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

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В бета-тесте будут доступны режимы "Захват и "Прорыв".

Первые этапы тестирования уделят сражениям и системе разрушения окружения.

Далее начнётся испытание баланса оружия, гаджетов и транспортных средств.

В ролике, посвященном Battlefield Labs, демонстрируются кадры из преальфы новой части. Разработчики явно решили сделать акцент на разрушаемости.

Сеттинг новой Battlefield вернут в современность, на картах сойдутся 64 игрока, а на релизе в мультиплеере будут доступны 45 видов оружия, что вдвое больше чем в предыдущей игре серии. Сюжет посвятят конфликту между НАТО и "неизвестной ЧВК".

Когда выйдет новая Battlefield, пока неизвестно. По словам разработчиков, шутер уже вошел в "ключевую стадию производства". Скорее всего, релиз стоит ждать осенью 2025 года.

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