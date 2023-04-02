Она включает намеки на сюжет продолжения.

Близится премьера "Супербратья Марио в кино" — нового анимационного фильма по мотивам культовой игровой серии. Именно поэтому о картине появляется все больше новостей. Недавно интересной информацией поделился исполнитель главной роли Крис Пратт. По его словам, в ленте есть важная сцена после титров.

Такое заявление актер сделал в интервью изданию CBR. Пратт сообщил, что "Супербратья Марио в кино" содержит "сцену после титров, которая дает вам представление о том, о чем может быть продолжение". То есть исполнитель главной роли фактически подтвердил планы на сиквел. Это означает, что Illumination и Nintendo уверены в успехе свежего анимационного фильма.

Журналисты спросили актера о сюжете продолжения. Пратт сначала в шутку упомянул экранизацию Mario Golf, но затем признался, мол, "были разговоры об [адаптации] Luigi's Mansion". Это ответвление от серии Mario, в котором Луиджи ловит призраков в мрачных особняках. Брат главного героя появится в свежем анимационном фильме, что подтвердил недавний трейлер.

Видео дня

"Супербратья Марио в кино" — основные подробности

За производство мультфильма отвечает студия Illumination. Сюжет ленты не отличается от общего канона игр франшизы Mario. Главный герой будет в очередной раз спасать принцессу Пич.

Центральные роли в ленте исполнили Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарльз Мартина, Джек Блэк и другие голливудские звезды.

Премьера мультфильма в кинотеатрах состоится 7 апреля текущего года. А позже картина станет доступна в стриминговом сервисе Netflix.

Вас также могут заинтересовать новости: