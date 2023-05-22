Появилась возможность насладиться RPG от Obsidian Entertainment в кубической песочнице.

В Minecraft регулярно создают удивительные постройки. А иногда фанаты замахиваются на гигантские проекты, например, сооружают планету из "Звездных войн" или Хогвартс из "Гарри Поттера". Теперь к списку таких масштабных работ добавился мир из Fallout: New Vegas.

Команда энтузиастов Minecraft New Vegas опубликовала трейлер своей карты. На видео демонстрируются многие культовые постройки и места из знаменитой экшен-RPG. Каждое сооружение детально воссоздано с применением материалов, доступных в песочнице Mojang Studios.

Отдельные элементы энтузиасты переносили прямиком из Fallout: New Vegas. При этом текстуры и ассеты меняли, чтобы они соответствовали стилистике Minecraft. Трюк разработчиков заметен при тщательном изучении локаций. В игре Mojang Studios нет инструментов для тонкой детализации окружения и создания визуальных эффектов. А в трейлере заметны разбросанные доски на земле, пятна крови, разбитые стекла на полу дома и так далее.

На одном переносе карты разработчики не остановились. Они также добавили в Minecraft отдельные механики из Fallout: New Vegas. Сюда относится применение стрелкового оружия и прокачка персонажа.

Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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