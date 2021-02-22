Турнир начнется 25 марта на киберспортивной арене WePlay Esports Arena Kyiv.

Первый сезон файтинговой лиги WePlay Ultimate Fighting League с общим призовым фондом в $150 тысяч пройдет с 25 марта по 11 апреля в Киеве. Организаторами турнира выступают киберспортивный холдинг WePlay Esports и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

Мероприятие пройдет в одном из павильонов ВДНХ на киберспортивной арене WePlay Esports Arena Kyiv, сообщили организаторы.

В рамках первого сезона лиги пройдут соревнования по трем файтингам:

Mortal Kombat 11 – с 25 по 28 марта;

Soulcalibur VI – с 01 по 04 апреля;

Tekken 7 – с 08 по 11 апреля.

Читайте такжеCEO WePlay Esports Олег Гуменюк: У Украины есть все шансы стать страной первого уровня в киберспортивной индустрии

Общий призовой фонд первого сезона лиги будет поделен равными частями между тремя соревнованиями.

"Наша команда впервые будет проводить соревнования по нескольким играм в рамка одного ивента. Верю, что это мероприятие не только поддержит сцену файтингов, но и покажет, на что способен этот жанр", – заявил руководитель отдела киберспорта WePlay Esports Евгений Hitras Шепелев.

Напомним, первый турнир по Mortal Kombat с призовым фондом в $60 тысяч прошел в Киеве в декабре 2020 года. На нем киберспортивный холдинг WePlay Esports совместно Александром Усиком анонсировал создание файтинговой лиги WUFL (WePlay Ultimate Fighting League).

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов